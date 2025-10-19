Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

The Voice – Τα «γαλλικά» του Μαζωνάκη κατά του Μάστορα: «Πότε γύρισες ρε μαλ…;»
Onsports Team 19 Οκτωβρίου 2025, 05:06
ΠΕΡΙΕΡΓΑ

The Voice – Τα «γαλλικά» του Μαζωνάκη κατά του Μάστορα: «Πότε γύρισες ρε μαλ…;»

Ακόμη ένα ξεκαρδιστικό στιγμιότυπο στο The Voice of Greece

Δεν σταματούν να χαρίζουν στιγμές γέλιου οι κριτές του The Voice of Greece και ειδικά ο Γιώργος Μαζωνάκης με τον Χρήστο Μάστορα.

Στο αποψινό (18/10) επεισόδιο, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης νόμιζε ότι κέρδισε τη διαγωνιζόμενη και πως ήταν ο μοναδικός που γύρισε την καρέκλα του. Όμως, υπολόγισε χωρίς τον Χρήστο Μάστορα.

Όλα συνέβησαν τη στιγμή που η διαγωνιζόμενη ολοκλήρωσε την ερμηνεία της στο κομμάτι «Σε βλέπω στο ποτήρι μου».

Ο Μαζωνάκης, με χιουμοριστική διάθεση, γύρισε προς τον Μάστορα και του είπε: «Πότε γύρισες, ρε μαλ…;», κάνοντας τόσο τους υπόλοιπους coaches όσο και το κοινό να ξεκαρδιστούν στα γέλια.

Δείτε το βίντεο:

 



Ροή ειδήσεων

ΠΕΡΙΕΡΓΑ
The Voice – Τα «γαλλικά» του Μαζωνάκη κατά του Μάστορα: «Πότε γύρισες ρε μαλ…;»
35 λεπτά πριν The Voice – Τα «γαλλικά» του Μαζωνάκη κατά του Μάστορα: «Πότε γύρισες ρε μαλ…;»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Σλοτ: «Δώστε χρόνο στον Βιρτς για να προσαρμοστεί»
3 ώρες πριν Σλοτ: «Δώστε χρόνο στον Βιρτς για να προσαρμοστεί»
ΣΠΟΡ
Σοκ για Ρούνε: Σοβαρός τραυματισμός στον αχίλλειο και μένει εκτός για μήνες
6 ώρες πριν Σοκ για Ρούνε: Σοβαρός τραυματισμός στον αχίλλειο και μένει εκτός για μήνες
SUPER LEAGUE
Κόντης: «Προετοιμαστήκαμε καλά, έχουμε και το μομέντουμ»
6 ώρες πριν Κόντης: «Προετοιμαστήκαμε καλά, έχουμε και το μομέντουμ»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved

Το μεγάλο φινάλε του Να με λες μαμά: Η Μαρία Κίτσου τιμωρείται, αλλά κερδίζει την κόρη της