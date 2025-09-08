Ομάδες

Freud Oriental: εξαιρετικές Japanese fusion γεύσεις σε έναν ατμοσφαιρικό και καταπράσινο κήπο
Οnsports Τeam 08 Σεπτεμβρίου 2025, 11:30
Freud Oriental: εξαιρετικές Japanese fusion γεύσεις σε έναν ατμοσφαιρικό και καταπράσινο κήπο

The Food Tour: Η περιήγηση της Σαμάνθας Αποστολοπούλου και της Νέλλης Καλαμαρά στα εστιατόρια της Αθήνας συνεχίζεται. Αυτή τη φορά βρεθήκαμε στο διάσημο Freud Oriental στην Κηφισιά για κορυφαίες εμπειρίες Japanese fusion απόλαυσης.

Γράφει η Νέλλη Καλαμαρά

Υπάρχουν ορισμένα εστιατόρια που είναι ταυτισμένα στο μυαλό μας με τις συναρπαστικές γευστικές εμπειρίες που προσφέρουν, απολύτως χαρακτηριστικές της κουζίνας που εκπροσωπούν. Το Freud Oriental ανήκει σίγουρα σε αυτήν την κατηγορία, αφού για πάνω από δύο δεκαετίες παραμένει σταθερά το απόλυτο συνώνυμο μίας από τις κορυφαίες επιλογές Japanese fusion κουζίνας στην πόλη.

Διαβάστε περισσότερα στο Queen.gr



