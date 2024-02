J2US: Πρεμιέρα - Το πλατό και η «άδεια» θέση της Στικούδη

J2US - Το πιο φαντασμαγορικό τηλεοπτικό show, το Just the 2 of Us με τον μοναδικό Νίκο Κοκλώνη, επέστρεψε απόψε στον Alpha, με ακόμα περισσότερες εκπλήξεις, μουσική και διασκέδαση, βάζοντας «φωτιά» στα βράδια του Σαββάτου.