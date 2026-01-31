Η Ευρώπη ανοίγει δρόμο στον Παναθηναϊκό

Εντός Ελλάδας οι «πράσινοι» δεν πείθουν, εκτός αυτής όμως είναι αήττητοι με Μπενίτεθ, παρουσιάζουν σταθερή εικόνα και η Βικτόρα Πλζεν ανοίγει την όρεξη για ευρωπαϊκή συνέχεια.

Πριν το ματς με τη Ρόμα, οι περισσότεροι περίμεναν βαριά ήττα. Η σύνθεση του Παναθηναϊκού σε επίπεδο αποστολής και όχι απλά ενδεκάδας, θα παραξένευε ακόμη και σε ματς Κυπέλλου με ομάδα χαμηλότερης κατηγορίας. Οι «πράσινοι» κλήθηκαν να τα φέρουν βόλτα με μια φορμαρισμένη Ρόμα, που έχει προπονηταρά, παικταράδες και από κάθε άποψη είναι ανώτερη του «τριφυλλιού».

Συν τοις άλλοις, το ουσιαστικό βαθμολογικό κίνητρο το είχε αυτή. Έψαχνε την οκτάδα για να γλιτώσει δύο ματς απ’ το καλεντάρι της. Τελικά το 1-1 αφήνει και… μουτράκια στον Παναθηναϊκό, γιατί κρατούσε τη νίκη μέχρι το τελευταίο δεκάλεπτο όταν και ισοφαρίστηκε. Την παράμετρο των δέκα παικτών δεν την παραγνωρίζει κανείς, όμως μικρή σημασία έχει όταν έχεις απέναντί σου τέτοιους αντιπάλους και παράλληλα ολοκληρώνεις το ματς με Σκαρλατίδη, Τερζή και Κάτρη στην ενδεκάδα.

Το θετικό για τον Παναθηναϊκό είναι πως ευρωπαϊκά συνεχίζει αήττητος επί Μπενίτεθ. Είναι η ίδια ομάδα που έχανε στην έδρα της απ’ την Γκόου Αχέντ Ιγκλς και της έκανε ανατροπή με ευκολία η Φέγενορντ. Κατά συνέπεια έχει την αξία της η εικόνα εκτός των συνόρων. Με την υποσημείωση πως πρέπει να τη δούμε και στο πρωτάθλημα σιγά σιγά, αλλά αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο.

Το Europa League όσο αποτυχημένη κι αν είναι η σεζόν στη Super League – θα είναι ακόμη και με είσοδο στην τετράδα προφανώς – αποτελεί ένα ξεχωριστό κεφάλαιο που δεν πρέπει να κλείσει σύντομα. Η Βικτόρια Πλζεν είναι καλή ομάδα, αήττητη στη League Phase, δεν δέχεται γκολ σχεδόν με τίποτα, όμως δεν διαθέτει ούτε την φανέλα ούτε το ρόστερ που θα τρομάξει κανέναν. Και στα λεπτά που είδαμε 11 εναντίον 11 στο ματς του ΟΑΚΑ, δεν φάνηκε ως κάτι εξωπραγματικό. Στη συνέχεια έπαιξε ταμπούρι για να πάρει το βαθμό, ήταν ματς ειδικών συνθηκών.

Σαφώς προτιμότερο που ήρθε αυτή κι όχι μια αντίπαλος Premier League, όσο πεσμένη κι αν είναι η Νότιγχαμ φέτος. Οι συνθήκες όταν θα έρθουν εκείνα τα ματς, θα είναι διαφορετικές μάλιστα. O Παναθηναϊκός θα έχει διαμορφωμένο ρόστερ και δεν θα σκέφτεται κανείς τις αλλαγές που γίνονται. Θα προστεθούν τρεις παίκτες στη λίστα, θα υπάρξουν επιστροφές τραυματιών, άρα τις πιθανότητες θα τις κυνηγήσει διαφορετικά η ομάδα.

Μην ξεχνάμε και τον Μπενίτεθ. Ο καθένας μπορεί να κριτικάρει τον Ισπανό, έχοντας πάντα στο μυαλό του πως δεν έφτιαξε αυτός τη συγκεκριμένη ομάδα και δεν ευθύνεται για τα 16 χρόνια χωρίς τίτλο. Όμως μιλάμε για προπονητή-αυθεντία σε νοκ άουτ καταστάσεις ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Ακόμη και που είπε «όποιος κληρωθεί μαζί μας θα είναι άτυχος», δεν ήταν τυχαίο. Αυτή την αισιοδοξία την έχει κερδίσει με πράξεις. Άρα καλά κάνει το κλαμπ και ποντάρει σε αυτόν για τα ματς με τους Τσέχους.

Συνολικά ο δρόμος που υπάρχει στον Παναθηναϊκό, προσφέρεται για κάτι καλό στο Europa League. Στην Ευρώπη που τόσο μα τόσο αρέσει και έχει ιδιαίτερη σχέση οι φίλαθλοί του. Επειδή έτσι έμαθαν, να τη βάζουν πάνω από κάποιο εγχώριο τίτλο. Όσο περίεργο κι αν ακούγεται αυτό, σε μια εποχή όπου υπάρχει τέτοια… λειψυδρία 16 ετών.

Μέχρι τότε βέβαια, υπάρχουν κρίσιμες αναμετρήσεις πρωταθλήματος και φυσικά τα ματς με τον ΠΑΟΚ για το Κύπελλο. Τεράστια ιστορία και σίγουρα οι «πράσινοι» δεν πάνε ως φαβορί. Παράλληλα πρέπει να συνεχιστεί και η μεταγραφική ενίσχυση, στο επίπεδο που χρειάζεται το ρόστερ. Οι βάσεις πρέπει να μπουν σωστά και όχι να «χτιστεί» κάτι πάνω σε υλικά που έχουν σύντομη… ημερομηνία λήξης για το κλαμπ.

Υ.Γ. Εντυπωσιακός ο κόσμος. Εντυπωσιακή η σύνδεση με τους Ρωμαίους. Κρίμα που χρειάστηκε να συνυπάρξουν με γερανούς και άδειες εξέδρες.

Y.Γ.1: Οι μεταγραφές θα κριθούν στο τέλος και στο συνολικό τους πλαίσιο. Ο Σισοκό ως συμπληρωματικός για εμπειρία στα χαφ, δεν ενοχλεί κανέναν. Αυτό θα κριθεί από τις επόμενες κινήσεις όμως. Μην προεξοφλούμε τίποτα.