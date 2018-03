Το νέο συναρπαστικό πρωτάθλημα της Euroleague με τη σφραγίδα των καναλιών Novasports!

H Euroleague, η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση στο χώρο του μπάσκετ μπαίνει στη νέα εποχή, ανακοινώνοντας σήμερα το πρόγραμμα της νέας περιόδου και τα κανάλια Novasports θα μεταφέρουν στους συνδρομητές τους το συναρπαστικό πρωτάθλημα. Από τη σεζόν 2016-2017, που θα κάνει πρεμιέρα στις 12 Οκτωβρίου, οι 16 καλύτερες και ισχυρότερες ομάδες της Ευρώπης θα αγωνιστούν σ’ ένα πρωτάθλημα με σύστημα Round Robin, δηλαδή σύστημα βάσει του οποίου η κάθε ομάδα θα αγωνίζεται με τις υπόλοιπες 15 σε έναν εντός και έναν εκτός έδρας αγώνα.

Πιο αναλυτικά, θα διεξαχθούν 30 αγωνιστικές για την κανονική περίοδο του πρωταθλήματος από τις οποίες οι ομάδες που θα καταταγούν στις πρώτες θέσεις στη βαθμολογία, θα εξασφαλίζουν την πρόκριση στη φάση των play offs, με στόχο οι 4 ισχυρότερες να προκριθούν στο Final Four. Με το νέο τρόπο διεξαγωγής θα πραγματοποιηθούν 240 αγώνες στη διάρκεια της κανονικής περιόδου, οι οποίοι θα διεξάγονται Πέμπτη και Παρασκευή, ενώ, κατά περίπτωση, καινοτομία του νέου συστήματος είναι ότι θα διεξάγονται 2 αγωνιστικές την ίδια εβδομάδα, δηλαδή αγώνες και την Τρίτη και Τετάρτη, προκειμένου να μειωθούν οι μετακινήσεις των ομάδων. Στη φάση των play offs και εφόσον χρειαστούν θα διεξάγονται μέχρι 20 αγώνες (σειρές best of five). Τέλος, στο Final Four οι δύο ημιτελικοί οδηγούν τους φιναλίστ στο μεγάλο τελικό και τον πρωταθλητή Ευρώπης και τους ηττημένους στον μικρό τελικό.

Οι 16 ομάδες που θα λάβουν μέρος στο πρωτάθλημα της Euroleague είναι οι εξής (με αλφαβητική σειρά): Efes Istanbul, Brose Bamberg, Crvena Zvezda Telekom Belgrade, CSKA Moscow, Darussafaka Dogus Istanbul, EA7 Emporio Armani Milan, FC Barcelona Lassa, Fenerbahce, Galatasaray Odeabank, Laboral Kutxa Vitoria Gasteiz, Maccabi FOX Tel Aviv, Olympiacos Piraeus, Panathinaikos Athens, Real Madrid, Unics Kazan, Zalgiris Kaunas.

Τα κανάλια Novasports με την κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα, και διαθέτοντας τεχνογνωσία και εμπειρία 20 και πλέον χρόνων, θα συνεχίσουν να προβάλλουν με τον αρτιότερο τρόπο την κορυφαία διοργάνωση μπάσκετ της γηραιάς ηπείρου. Φυσικά, τα γεγονότα κάθε αγωνιστικής ημέρας θα συνεχίσουν να προβάλλονται και να αναλύονται μέσα από την εκπομπή «Super Euroleague», καθώς και το www.Novasports.gr με πλούσια ρεπορτάζ, αποκλειστικές συνεντεύξεις, έγκυρα σχόλια και εκτιμήσεις. Συνολικά στη διάρκεια της κανονικής περιόδου θα μεταδοθούν 211 αγώνες αποκλειστικά από τα κανάλια Novasports. Επίσης στη φάση των play offs ο μικρότερος αριθμός αγώνων που μπορεί να διεξαχθεί και να μεταδώσουν τα αθλητικά κανάλια της Nova, κατ' αποκλειστικότητα είναι 9 αγώνες ενώ ο μεγαλύτερος 15. Συνολικά θα μεταδίδονται, με εικόνα υψηλής ευκρίνειας, αποκλειστικά από 220 έως maximum 226 αγώνες, καθώς και όλο το Final Four.

