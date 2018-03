«Ψήνονται» για συνεντεύξεις Πατέρα, Βγενόπουλου…

Αποτέλεσμα είναι οι δύο να βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής των ΜΜΕ και κυρίως των αθλητικών ραδιοφωνικών σταθμών για συνεντεύξεις στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Θυμίζουμε ότι οι Πατέρας, Βγενόπουλος και Γιάννης Βαρδινογιάννης μίλησαν κατά καιρούς σε NovaΣΠΟΡ FM και Sentra, δεν αποκλείεται κάτι τέτοιο να γίνει ή λίγο πριν ή αμέσως μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων. Το σίγουρο είναι πως οι εξελίξεις, η κρίση στον Παναθηναϊκό έδωσε «τροφή» στους σταθμούς και γενικότερα στα αθλητικά ΜΜΕ, ώστε να «γεμίσουν» τα προγράμματα τους.

Μετά τις γιορτές ο διαγωνισμός…

Στις αρχές του 2011 αναμένεται να γίνει ο διαγωνισμός της TEAM για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Τσάμπιονς Λιγκ και του Europa League την τριετία 2012-15. Μέχρι και το 2011-12., τα δικαιώματα για μεν το Τσάμπιονς Λιγκ έχουν το MEGA, η ΕΡΤ και η Nova και για το δε Europa League ο ΑΝΤ1 και η Nova. Οι πληροφορίες του onsports αναφέρουν ότι ο «χάρτης» των τηλεοπτικών δικαιωμάτων πιθανότατα να έχει αρκετές αλλαγές στην Ελλάδα σε ότι αφορά στην ερχόμενη τριετία.

Το «non paper» και η ΣΣΕ…

Πριν από περίπου δύο μήνες, η Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών έστειλε ένα non paper στην ΕΣΗΕΑ με θέσεις της για το περιεχόμενο της ΣΣΕ στις εφημερίδες που υπάρχει ελπίδα ότι θα υπογραφεί μέσα στον Φλεβάρη. Το συνδικαλιστικό όργανο, όμως, θεώρησε απαράδεκτο το κείμενο του non paper και απάντησε …αναλόγως στην ΕΙΗΕΑ. To ερώτημα που προκύπτει, λοιπόν, είναι σε ποιο πλαίσιο θα διαμορφωθεί ενδεχόμενη συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές και (κατ’ επέκταση) θα εξασφαλιστεί εργασιακή ειρήνη, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2011. Όλα αυτά για τις εφημερίδες, καθώς αναμένονται άμεσα εξελίξεις και σε ότι αφορά τις ΣΣΕ σε ιδιωτικούς τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, αλλά και στην ΕΡΤ.

Συνέντευξη Μέλμπεργκ…

Τα Σάββατα 25 Δεκεμβρίου και 1 Ιανουαρίου θα μεταδοθεί κανονικά η εκπομπή, «Γκολ χωρίς σύνορα» του ΣΚΑΙ. Μάλιστα, στο πλαίσιο τους θα υπάρχει (πέρα απ’ τα πολλά και «χορταστικά» αφιερώματα)και συνέντευξη του Όλαφ Μέλμπεργκ.

Ο Φίλιππος Πλιάτσικας στο NovaΣΠΟΡ FM

Την Κυριακή, δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, απ’ τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι, θα μεταδοθεί συνέντευξη του δημοφιλούς τραγουδιστή, Φίλιππου Πλιάτσικα.

Εκπομπή για το Κύπελλο…

Στις 9 την Πέμπτη το βράδυ, το Conn-X TV Sport 1 θα προβάλλει εκπομπή (διάρκειας μίας ώρας) για το Κύπελλο Ελλάδας. Με στιγμιότυπα και ρεπορτάζ απ’ όλα τα παιχνίδια της φάσης των «16».

«Τσίμπησαν» οι αθλητικές εφημερίδες

Κάτι η 48ωρη απεργία της ΕΣΗΕΑ που είχε σαν αποτέλεσμα να μην κυκλοφορήσουν εφημερίδες Σάββατο και Κυριακή, κάτι τα αποτελέσματα της 15ης αγωνιστικής της Σούπερ Λίγκας οδήγησαν στην αύξηση της κυκλοφορίας των αθλητικών εφημερίδων την Δευτέρα. Αύξηση κατά 6.500 φύλλα σε σχέση με την προηγούμενη Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου. Το «Φως των σπορ» ήταν πρώτο (σε Αθήνα-Πειραιά) με 12417 φύλλα και ακολούθησαν η «Sportday» (7452), το «Goal» (7282) και ο «Γαύρος» (7050).

Μάθαμε το νικητή …πριν τον τελικό

• Φοβερό, βρε παιδιά. Δεν θυμάμαι, για να γράψω την αλήθεια, να γίνεται γνωστός ο νικητής ενός τηλεοπτικού ριάλιτι πριν καν γίνει ο τελικός.

• Τα …άλλα (πλην MEGA, δηλαδή) φρόντισαν σήμερα να ενημερώσουν τους τηλεθεατές για το ποιος αναδείχτηκε νικητής στον τελικό του Master Chef που θα προβληθεί την Τρίτη 28 Δεκεμβρίου.

• Στην συνάντηση ΕΣΗΕΑ-ΕΙΗΕΑ που έγινε χθες αυτό που διαπιστώθηκε ήταν πως στην Ένωση Ιδιοκτητών υπάρχουν τρείς (!) τάσεις.

• Οι «καλοί» (που βάζουν «νερό στο κρασί τους» και συζητούν σχεδόν από μηδενική βάση με την ΕΣΗΕΑ), οι «κακοί» (που λένε «όχι σε όλα») και αυτοί που βρίσκονται κάπου στο ενδιάμεσο. Ο Δημήτρης Ρίζος κινείται στο τρίτο πλαίσιο.

• Στις 12 Ιανουαρίου θα γίνει κατά πάσα πιθανότητα το ντέρμπι Παναθηναϊκού-Ολυμπιακού για την Α1 μπάσκετ. Και την ΕΡΤ περιμένουν πολλά απ’ το συγκεκριμένο αγώνα που θα μεταδώσει η δημόσια τηλεόραση.

• Αλήθεια, μέχρι τότε θα έχουν πάει οι συμβασιούχοι στην ΕΡΤ;