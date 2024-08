«Τύφλα» στο μεθύσι ο Γιόκιτς και οι Σέρβοι κατά την απονομή των μεταλλίων - Δείτε βίντεο

Οι ΗΠΑ θριάμβευσαν στο τουρνουά μπάσκετ των Ολυμπιακών Αγώνων 2024 και επικρατώντας 98-87 στον τελικό της Γαλλίας κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο.

Το δυσκολότερο παιχνίδι τους, βέβαια, ήταν ο ημιτελικός με τη Σερβία, με τον Νίκολα Γιόκιτς και την παρέα του να προηγούνται με διψήφια διαφορά για 30 λεπτά (να φτάνουν μέχρι και το +17), αλλά στο τέλος να λυγίζουν και να γνωρίζουν την ήττα.

Οι Βαλκάνιοι μάζεψαν τα «κομμάτια» τους και το μεσημέρι του Σαββάτου επικράτησαν της Γερμανίας για να κατακτήσουν το χάλκινο μετάλλιο.

Μια επιτυχία που πανηγυρίστηκε έξαλλα από τον Νίκολα Γιόκιτς και τους υπόλοιπους παίκτες της Σερβίας. Ακολούθησε γλέντι με παραδοσιακά τραγούδια, πολύ αλκοόλ και πούρα.

Το... κακό για αυτούς ήταν πως αργά το βράδυ έπρεπε να βρεθούν στο Παλέ ντε Μπερσί, μετά τον τελικό της Γαλλίας με τις ΗΠΑ για την απονομή των μεταλλίων και την παραλαβή του χάλκινου.

Εκεί, ο Νίκολα Γιόκιτς και κάποιοι από τους συμπαίκτες του δεν είχαν προλάβει να ξεμεθύσουν, με αποτέλεσμα να παραπατούν και να είναι σε ιδιαίτερα... εύθυμη κατάσταση.

Jokic e compagni bevono dalle due del pomeriggio. Sono visibilmente ubriachi alla premiazione. Jokic non sta in piedi. Stava per cascare dal podio. Però ride.

Eroe.#OlimpiadiTipopic.twitter.com/kYHdJqSkZ7