ΛεΜπρον Τζέιμς: «Οι τελευταίοι μου Ολυμπιακοί Αγώνες» - Δεν θα είναι στο Λος Άντζελες το 2028

Ο ΛεΜπρον Τζέιμς στα 39 του θα αγωνιστεί για τέταρτη φορά στην κορυφαία αθλητική γιορτή του πλανήτη.

Σε δηλώσεις του ο «βασιλιάς» επιβεβαίωσε ότι αυτή θα είναι η τελευταία του συμμετοχή με την Team USA, μολονότι οι επόμενοι Ολυμπιακοί Αγώνες θα γίνουν (το 2028) στο Λος Άντζελες.

Ο ηγέτης των Λέικερς ανέφερε σε σχετική ερώτηση που του έγινε για τη διοργάνωση του 2028 ότι: «Όχι, δεν θα είμαι εκεί. Θα φύγω από αυτή την πόλη όταν έρθουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Λος Άντζελες. Εντάξει, θα ζω εκεί όλο το χρόνο. Δεν θα είμαι στο Λος Άντζελες το '28. Θα φύγω από εκεί».

Να θυμίσουμε ότι ο ΛεΜπρον Τζέιμς συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, του 2008 και του 2021, μετρώντας δύο χρυσά κι ένα χάλκινο μετάλλιο.

LeBron James has no interest in being in LA during the 2028 Olympics ? pic.twitter.com/xLvWTeybK3