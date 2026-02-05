Μενίδι: Συνελήφθη για ναρκωτικά 59χρονος πρώην ποδοσφαιριστής - Γνωστός ως "Ελληνας Τζορτζ Μπεστ"

Οnsports Team

Με φάκελο στην ασφάλεια από το 1994 παλαίμαχος ποδοσφαιριστής ομάδας Α' Εθνικής πιάστηκε για ναρκωτικά στο Μενίδι

Στη σύλληψη ενός βετεράνου ποδοσφαιριστή Γ.Χ., ο οποίος φόρεσε τα χρώματα μιας εκ των μεγαλύτερων ομάδων της χώρας, για περίπου μια δεκαετία, αμέσως μετά την αγορά ναρκωτικών, προχώρησαν αστυνομικοί στο Μενίδι.

Ο γνωστός παλαίμαχος ποδοσφαιριστής έπεσε στα δίχτυα των ανθρώπων της Δίωξης Ναρκωτικών για κατοχή ηρωίνης και βραστής κοκαΐνης. Πρόκειται για γνωστό ποδοσφαιριστή, ο οποίος είχε κάνει εντυπωσιακή εκκίνηση στην καριέρα του τη δεκαετία του 1980, ο οποίος έχει φορέσει τουλάχιστον 80 φορές τη φανέλα της μεγάλης αυτής ομάδας και τον είχαν χαρακτηρίσει "Έλληνα Τζορτζ Μπεστ".

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛ.ΑΣ., κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριών για τη δράση στη διακίνηση ναρκωτικών ενός 45χρονου και ενός 27χρονου, στην περιοχή των Αχαρνών, πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Οι αστυνομικοί, μετά από πληροφορίες ότι το δίδυμο πατέρα και γιου «έσπρωχναν» ναρκωτικά στις Αχαρνές, κατάφεραν να φθάσουν στα ίχνη του 46χρονου και στη συνέχεια να περάσουν χειροπέδες και στον 59χρονο βετεράνο αθλητή.

Η σύλληψη του 59χρονου ποδοσφαιριστή και του 46χρονου διακινητή σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, μετά την έφοδο που πραγματοποίησαν τα «λαγωνικά» της Δίωξης Εκβιαστών με σκοπό να πιάσουν στη φάκα ντουέτο διακινητών, πατέρα και γιου που έσπρωχναν ναρκωτικά στην περιοχή των Αχαρνών.

Μαζί με τον 59χρονο συνελήφθησαν ο 46χρονος, ενώ αναζητείται ο 27χρονος γιος του.

Διαπιστώθηκε ότι τις ποσότητες αυτές προμηθεύτηκε στις 15:10 της ίδιας ημέρας, από τον 45χρονο και τον 27χρονο στο Μενίδι, αντί του χρηματικού ποσού των 20 ευρώ.

Με φάκελο στην Ασφάλεια από το 1994, ο παλαίμαχος σταρ - Οι συλλήψεις και η δικογραφία

Μάλιστα, όπως προκύπτει από σχετική έρευνα των αρχών, δεν ήταν η πρώτη φορά που ο άλλοτε αστέρας της στρογγυλής θεάς έπεφτε στα νύχια του νόμου, καθώς φέρεται να διαθέτει πλούσιο φάκελο, αφού στο παρελθόν συνελήφθη για πρώτη φορά το 1994 για κατοχή ναρκωτικών για να φθάσει τελευταία φορά το 2013 με ενδιάμεσους «σταθμούς» συλλήψεις για διακίνηση κοκαΐνης και εισαγωγή χαπιών μεθαδόνης από την Ολλανδία.

Ειδικότερα, ο 59χρονος όπως προέκυψε απασχολεί από το 1994.

Όπως αναφέρεται: «Την 04/02/1994, κατηγορήθηκε από Υ.Δ.Ν. Αττικής για κατοχή ναρκωτικών (κατασχέθηκε ηρωίνη βάρους -1- γραμμαρίου).

– Την 03/07/2003, κατηγορήθηκε από Τ.Α. Τρίπολης για διακίνηση ναρκωτικών (κατασχέθηκαν κοκαΐνη βάρους -300- γραμμαρίων, ακατέργαστη κάνναβη βάρους -1.972- γραμμαρίων και ηρωίνη βάρους -300- γραμμαρίων) και για παράνομη οπλοκατοχή (κατασχέθηκε περίστροφο).

– Την 09/04/2005, κατηγορήθηκε από Τ.Α. Άνω Λιοσίων για κατοχή ναρκωτικών (κατασχέθηκε ακατέργαστη κάνναβη βάρους -3,9- γραμμαρίων).

– Την 25/04/2005, κατηγορήθηκε από την Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών για εισαγωγή ναρκωτικών ουσιών (-1.509- δισκία μεθαδόνης) από την Ολλανδία μέσω ταχυδρομικού δέματος.

– Την 27/04/2012, κατηγορήθηκε από Υ.Δ.Ν./Τ.Α.Ε. για διακίνηση ναρκωτικών στα Άνω Λιόσια (κατασχέθηκαν -860- φαρμακευτικά δισκία).

– Την 17/05/2013, κατηγορήθηκε από Τ.Α. Αχαρνών για κατοχή ναρκωτικών (κατασχέθηκε ηρωίνη βάρους -1,3- γραμμαρίου).

