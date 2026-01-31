Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Έρχεται έκτακτο επίδομα για το Πάσχα: Ποιους αφορά
Onsports Team 31 Ιανουαρίου 2026, 05:07
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Έρχεται έκτακτο επίδομα για το Πάσχα: Ποιους αφορά

Η οικονομική ενίσχυση θα βασιστεί σε εισοδηματικά κριτήρια - Θα φτάσει σε αυτούς που την έχουν μεγαλύτερη ανάγκη

Η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο χορήγησης επιδόματος ενόψει Πάσχα, με στόχο τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Αυτή η πρωτοβουλία στοχεύει στην ελάφρυνση των οικονομικών βαρών των χαμηλοσυνταξιούχων και των ευπαθών ομάδων, σε μια περίοδο όπου οι ανάγκες αυξάνονται και το κόστος ζωής παραμένει υψηλό.

Το μέτρο θα ωφελήσει:

Συνταξιούχους με χαμηλές κύριες συντάξεις έως 800 ή 850 ευρώ.

Δικαιούχους ΕΚΑΣ ή άλλων κοινωνικών παροχών.

Άτομα με αναπηρία και υπερήλικες.

Η οικονομική ενίσχυση θα βασιστεί σε εισοδηματικά κριτήρια, διασφαλίζοντας ότι θα φτάσει σε αυτούς που την έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Το ποσό του επιδόματος αναμένεται να κυμανθεί από 100 έως 250 ευρώ, ανάλογα με το εισόδημα και την κατηγορία των δικαιούχων.

 



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Παναιτωλικός - Άρης 0-1: Η αποβολή του Χότζα, το γκολ του Φαμπιάνο και τα highlights από το Αγρίνιο
2 λεπτά πριν Παναιτωλικός - Άρης 0-1: Η αποβολή του Χότζα, το γκολ του Φαμπιάνο και τα highlights από το Αγρίνιο
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός - Κηφισιά: Με Μίγιτς οι νεοφώτιστοι στην Λεωφόρο
5 λεπτά πριν Παναθηναϊκός - Κηφισιά: Με Μίγιτς οι νεοφώτιστοι στην Λεωφόρο
SUPER LEAGUE
Παναιτωλικός - Άρης 0-1: Λύτρωση με Φαμπιάνο - Έκτη σερί ήττα για «καναρίνια»
24 λεπτά πριν Παναιτωλικός - Άρης 0-1: Λύτρωση με Φαμπιάνο - Έκτη σερί ήττα για «καναρίνια»
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Πρώτη για Αντίνο στην αποστολή – Επιστροφή Καλάμπρια
35 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Πρώτη για Αντίνο στην αποστολή – Επιστροφή Καλάμπρια
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved