ΠΑΟΚ: Στο «Παπαγεωργίου» οι τραυματίες» στον… αέρα το αεροσκάφος για τη μεταφορά των σορών
Οnsports Τeam 29 Ιανουαρίου 2026, 14:36
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΠΑΟΚ: Στο «Παπαγεωργίου» οι τραυματίες» στον… αέρα το αεροσκάφος για τη μεταφορά των σορών

Οι δύο εκ των τριών επιζώντων βρίσκονται στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, ενώ ξεκίνησε η διαδικασία για τον επαναπατρισμό των επτά σορών από το δυστήχημα της Ρουμανίας. 

Στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» βρίσκονται εδώ και λίγη ώρα οι δύο εκ των τριών τραυματιών του πολύνεκρου δυστυχήματος στη Ρουμανία, από τη στιγμή που επέστρεψαν από την Τιμισοάρα. 

Την ίδια στιγμή το αεροσκάφος που θα μεταφέρει τις σορούς των 7 άτυχων οπαδών απογειώθηκε για τη Ρουμανία και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα και περίπου στις 18:30 .

Τόσο στο αεροδρόμιο όσο και στο γήπεδο της Τούμπας οργανωμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ έχουν διοργανώσει εκδηλώσεις μνήμης προς τιμήν των χαμένων νεαρών.



