Γεωργιάδης: «Αυτή είναι η κατάσταση των τραυματιών»

Οnsports Τeam

Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με δηλώσεις του ξεκαθάρισε το τι ακριβώς συμβαίνει με την κατάσταση της υγείας των τριών επιζώντων του τραγικού δυστυχήματος στη Ρουμανία.

Με δηλώσεις του στον ΑΝΤ-1 ο Άδωνις Γεωργιάδης αποκάλυψε την κατάσταση της υγείας των τριών επιζώντων του τραγικού δυστυχήματος στη Ρουμανία που στοίχισε τη ζωή σε 7 φίλους της ομάδας του ΠΑΟΚ.

Όπως ανέφερε, ο Υπουργός Υγείας, ο ένας δεν έχει πάθει σχεδόν τίποτα, ο δεύτερος υπέστη κάποια κατάγματα, ενώ ο τρίτος, αν και πολυ-τραυματίας, δεν κινδυνεύει σοβαρά.

Αναλυτικά όσα είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης:

«Το ένα παιδί είναι τελείως καλά, ως εκ θαύματος δεν έχει πάθει τίποτα. Το άλλο παιδί έχει κάποια κατάγματα, αλλά όχι ιδιαίτερα σοβαρά. Και το τρίτο παιδί είναι πολυ-τραυματίας, έχει δηλαδή κατάγματα και στους αυχενικούς σπονδύλους και στα πλευρά και στις κλείδες.

Όμως η αξονική του είναι καλή, δεν έχει πειραχτεί ο νωτιαίος μυελός. Αυτό που περιμένουμε να μας πουν οι γιατροί από την Τιμισοάρα είναι αν είναι δυνατόν να μεταφερθεί. Είναι πιθανό να χρειαστεί να μείνει για λίγο διάστημα ακίνητος για να μην κινδυνεύσει η μετέπειτα ζωή του.

Το ένα παιδί μπορεί να γυρίσει και μόνο του, δεν έχει τίποτα. Το άλλο παιδί επίσης, μπορεί να γυρίσει εφόσον το επιθυμεί, δεν υπάρχει θέμα. Δεν είναι ζήτημα δηλαδή, διακομιδής με αεροσκάφος του ΕΚΑΒ. Το τρίτο παιδί θα πρέπει να διακομισθεί με αεροσκάφος του ΕΚΑΒ, εφόσον όμως το επιτρέψουν οι γιατροί, γιατί προέχει η υγεία του.

Οι πρώτες εικόνες των εξετάσεων είναι ευτυχώς ότι δεν έχει προκληθεί καμία βλάβη στον νωτιαίο μυελό, ούτε έχουν μετακινηθεί οι σπόνδυλοι».