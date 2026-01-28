Ομάδες

Λεσόρ: «Θεέ μου δεν ήθελα να δω αυτό το βίντεο»
Οnsports Τeam 28 Ιανουαρίου 2026, 10:18
ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΠΑΟΚ

Λεσόρ: «Θεέ μου δεν ήθελα να δω αυτό το βίντεο»

Ο Ματίας Λεσόρ είναι σοκαρισμένος από την τραγωδία στη Ρουμανία και με μια ακόμα ανάρτησή του προσεύχεται για τις ψυχές των 7 φίλων του ΠΑΟΚ που έχασαν άδικα τη ζωή τους.

Με νέο post, αυτή τη φορά στο X, ο σέντερ δεν έκρυψε το σοκ που έπαθε όταν είδε το βίντεο του τροχαίου και εξήγησε πως θα μπορούσαν στη θέση τους να βρίσκονται και οπαδοί του Παναθηναϊκού AKTOR, καθώς το «τριφύλλι» θα αντιμετωπίσει την Βιλερμπάν.

«Θεέ μου, δεν ήθελα να δω αυτό το βίντεο… Είναι τρελό, γιατί παίζουμε αυτή την εβδομάδα στη Λυών και μπορεί να ήταν κάποιοι φίλοι του Παναθηναϊκού. Ας είναι οι πύλες του παραδείσου ανοιχτές για αυτούς» έγραψε.



