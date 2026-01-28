Ομάδες

Συλλυπητήρια επιστολή της κυπριακής ομοσπονδίας σε ΠΑΟΚ και ΕΠΟ
Οnsports Τeam 28 Ιανουαρίου 2026, 10:14
Συλλυπητήρια επιστολή της κυπριακής ομοσπονδίας σε ΠΑΟΚ και ΕΠΟ

Την οδύνη της για το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία που στοίχισε τη ζωή σε επτά φίλους του ΠΑΟΚ εκφράζει και η κυπριακή ομοσπονδία ποδοσφαίρου, στέλνοντας συλλυπητήριες επιστολές στη διοίκηση του Δικεφάλου και στον πρόεδρο της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση.

Όλος ο κόσμος έχει σαστίσει από την χθεσινή τραγωδία στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο 7 οπαδών του ΠΑΟΚ οι οποίοι μετέβαιναν στη Γαλλία για να παρακολουθήσουν από κοντά την αναμέτρηση της αγαπημένης τους ομάδας με τη Λυών. 

Η Κυπριακή Ομοσπονδία ποδοσφαίρου εξέφρασε τα συλλυπητήριά της τόσο στον ΠΑΟΚ όσο και στην ΕΠΟ με σχετικές επιστολές. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση: 

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, το οποίο στοίχισε τη ζωή σε επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ και προκάλεσε σοβαρούς τραυματισμούς σε τρεις ακόμη. Το τραγικό αυτό γεγονός έχει συγκλονίσει την ποδοσφαιρική κοινότητα και προκαλεί ανείπωτη στενοχώρια. 

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου Χάρης Λοιζίδης, απέστειλε επιστολές προς τη Διοίκηση του ΠΑΟΚ και στον Πρόεδρο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας Μάκη Γκαγκάτση με τις οποίες εκφράζει τα ειλικρινή και θερμά συλλυπητήρια της ΚΟΠ προς τους οικείους των θυμάτων και προς την ποδοσφαιρική οικογένεια του PAOK FC / ΠΑΕ ΠΑΟΚ.



