Μεσίστιες οι σημαίες στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης
Οnsports Τeam 28 Ιανουαρίου 2026, 10:11
ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΠΑΟΚ

Μεσίστιες οι σημαίες στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης

Η Θεσσαλονίκη αλλά και ολοκληρη η χώρα δε μπορεί να συνέλθεια από τη χθεσινή τραγωδία που στοίχισε τη ζωή σε 7 φιλάθλους του ΠΑΟΚ, με τις σημαίες στο Δημαρχείο της πόλης να κυματίζουν μεσίστειες. 

«Παγωμένη» παρακολουθεί όλη η Ελλάδα τις εξελίξεις αναφορικά με τη χθεσινή τραγωδία στη Ρουμανία που στοίχισε τη ζωή σε 7 νεαρούς φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Όλη η χώρα δε μπορεί να διανοηθεί το κακό που συνέβη και πάνω από τη Θεσσαλονίκη από χθες το μεσημέρι πλανάται μια μαύρη βαριά σκιά.

Οι σημαίες κυματίζουν μεσίστιες τόσο στο γήπεδο της Τούμπας όσο και στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης.

Μία κίνηση σεβασμού στα επτά «αετόπουλα» που έχασαν τη ζωή τους στον δρόμο για τη Γαλλία, στο δρόμο για την αγάπη τους την πιο μεγάλη.



