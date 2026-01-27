Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για τριπλό κύμα κακοκαιρίας - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Οnsports Team

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρώτο κύμα κακοκαιρίας αυτής της εβδομάδας με τα φαινόμενα να έχουν μετατοπιστεί στα ανατολικά και να επηρεάζουν μέχρι αύριο το απόγευμα την ανατολική Μακεδονία τη Θράκη να νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Γιώργο Τσατραφύλλια, τα άλλα δύο κύματα θα μας απασχολήσουν τα διήμερα Τετάρτη- Πέμπτη και Σάββατο -Κυριακή.

Οι περισσότερες βροχές θα εκδηλωθούν στη δυτική Ελλάδα , στην ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη, στο ανατολικό Αιγαίο και στην Κρήτη.

Επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι νοτιάδες με εξαίρεση την Τρίτη στο Ιόνιο και την Κυριακή και στα δύο πελάγη που θα στραφούν σε βοριάδες. Την Πέμπτη και το Σάββατο θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.

Κρύα μην περιμένετε. Τουναντίον, ο υδράργυρος θα βρεθεί 3-6 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα. Με αυτές τις συνθήκες τα χιόνια θα περιοριστούν στα βουνά.

Αττική : Χωρίς ιδιαίτερες βροχές ( περισσότερες την Πέμπτη) με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 15-16 βαθμούς.

Τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι ο Φεβρουάριος θα ξεκινήσει με "μαλακό" καιρό.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 27-01-2026

Άστατος καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη και πρόσκαιρα μέχρι το μεσημέρι-απόγευμα στο Ιόνιο, τη Μακεδονία και τη Θράκη.

Βαθμιαία βελτίωση σε όλη τη χώρα από το απόγευμα και από τα δυτικά, εκτός από την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα όπου τα φαινόμενα θα διατηρηθούν.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια και ανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά και τα νότια νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και βαθμιαία στο Ιόνιο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς, ενώ στα βορειοδυτικά δε θα ξεπεράσει τους 12 με 13 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 28-01-2026

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και πιθανώς στην ανατολική Κρήτη νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες με γρήγορη εξασθένηση.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που στα δυτικά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι στα βορειοδυτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από το βράδυ σποραδικές καταιγίδες.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ, στρεφόμενοι γρήγορα στα δυτικά και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα σε νότιους νοτιοδυτικούς ενισχυόμενοι στο Ιόνιο στα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 29-01-2026

Νεφώσεις τοπικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα δυτικά που γρήγορα θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν κυρίως στα ανατολικά και νότια.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής και βόρειας χώρας.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα νότια και ανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6, στα πελάγη 7 και πιθανώς πρόσκαιρα στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Βαθμιαία εξασθένηση από τις βραδινές ώρες στα βόρεια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30-01-2026

Νεφώσεις τοπικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και μόνο στα νότια πελάγη θα είναι 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.