Καιρός: Με βροχές και καταιγίδες το επόμενο 24ωρο - Πού αναμένονται επικίνδυνα φαινόμενα

Η πορεία του καιρού τις επόμενες ώρες

Με τοπικές βροχές και καταιγίδες θα κυλήσει το σκηνικό του καιρού την Κυριακή (25/1).

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το meteo.gr, προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια, το Ανατολικό Αιγαίο, της Κυκλάδες και την Κρήτη, ενώ σποραδικές καταιγίδες θα αρχίσουν να εκδηλώνονται από το βράδυ στα δυτικά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 2 έως 10 βαθμoύς, στην υπόλοιπη Μακεδονία από 3 έως 14, στη Θράκη από 8 έως 14, στην Ήπειρο από 4 έως 17 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 5 έως 15, στη Στερεά από 6 έως 18 βαθμούς, στην Πελοπόννησο από 6 έως 18-19 βαθμούς, στα Επτάνησα από 13 έως 17, στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου από 9 έως 15 βαθμούς, στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 10 έως 17 βαθμούς και στην Κρήτη από 11 έως 19-20 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις στα δυτικά 5 με 7 μποφόρ, στα υπόλοιπα 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 16 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς και στο Θερμαϊκό 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 14 βαθμούς.

