Καιρός: Χιόνια, βροχές και θυελλωδεις άνεμοι έως 8 μποφόρ

Onsports Team

Η πρόγνωση του καιρού για Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Βροχές, χιόνια σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές αλλά και θυελλώδεις άνεμοι που θα πνέουν έως 8 μποφόρ με τάση ενίσχης από το βράδυ θα είναι σύμφωνα με την ΕΜΥ τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για τη Δευτέρα.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την ΕΜΥ, στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και χιονοπτώσεις στα ορεινά, καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της κεντρικής Στερεάς και της Εύβοιας.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές στις Κυκλάδες και την Κρήτη και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 5 με 7 και στα νοτιοδυτικά τοπικά 8 μποφόρ, με τάση ενίσχυσης από το βράδυ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 5 με 7 βαθμούς, στη νησιωτική χώρα και στα δυτικά ηπειρωτικά τους 13 με 15 και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 9 με 11 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά, ο οποίος στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

Αυξημένες νεφώσεις στην Αττική με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια με πιθανότητα για ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 11 βαθμούς κελσίου με τη μέγιστη στα ανατολικά και βόρεια του νομού να είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλονίκη, αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές ή χιονόνερο με ασθενείς χιονοπτώσεις σε ορεινά και ημιορεινά τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 1 και 7 βαθμούς κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία, Θράκη

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε ορεινά-ημιορεινά περιοχές.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες και από το μεσημέρι βαθμιαία γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά θαλάσσια πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -2 έως 7 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες μέχρι το απόγευμα.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς.

Άνεμοι: Ανατολικών διευθύνσεων 5 με 7 και στα νότια θαλάσσια τοπικά 8 μποφόρ, με τάση ενίσχυσης από το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 5 έως 13 με 14 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο.

Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά, καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της Θεσσαλίας, της κεντρικής Στερεάς και της Εύβοιας.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά 7 και στα νότια θαλάσσια - παραθαλάσσια από το απόγευμα τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 4 έως 9 με10 και στα νότια τοπικά έως 11 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία τοπικά η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες, Κρήτη

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κρήτης.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και βαθμιαία τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 9 έως 12 με 13 βαθμούς Κελσίου. Στη νότια Κρήτη έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα βόρεια, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή χιονόνερο.

Άνεμοι: Στα βόρεια βορειοανατολικοί 6 με 7 μποφόρ. Στα νότια βόρειοι 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 14 με 15 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.