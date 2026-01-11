Θλίψη στον κόσμο των σταρ: Πέθανε ο ηθοποιός του «The Thing» Τ.Κ. Κάρτερ

Onsports Team

Ο T.K. Carter πέθανε σε ηλικία 69 ετών

Ο Αμερικανός ηθοποιός T.M. Κάρτερ, γνωστός κυρίως για τον ρόλο του στην ταινία τρόμου επιστημονικής φαντασίας The Thing, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του.

Ο Carter υποδύθηκε τον Nauls στην ταινία του 1982 και είχε επίσης συμμετάσχει σε άλλες παραγωγές, όπως Southern Comfort, He’s My Girl και Ski Patrol.

Εμφανίστηκε επίσης σε διάφορες τηλεοπτικές σειρές, μεταξύ των οποίων Punky Brewster, The Corner και Just Our Luck.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο TMZ, ο ηθοποιός βρέθηκε νεκρός την Παρασκευή στο σπίτι του στην πόλη Duarte της Καλιφόρνια.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τη σορό του γύρω στις 5:40 το απόγευμα, αφού κλήθηκαν στο σημείο.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας και μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί η αιτία θανάτου.