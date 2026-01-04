Πέθανε ο Γιώργος Παπαδάκης

Onsports Team

Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο δημοσιογράφος Γιώργος Παπαδάκης σε ηλικία 74 ετών.

Ο δημοφιλής παρουσιαστής του «Καλημέρα Ελλάδα» όπως λένε πληροφορίες υπέστη σοβαρό έμφραγμα ενώ βρισκόταν στο Κολωνάκι.

Κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο Λαϊκό του γινόταν ΚΑΡΠΑ προκειμένου να τον κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο ο Γιώργος Παπαδάκης άφησε την τελευταία του πνοή.

Ο Γιώργος Παπαδάκης, ο μακροβιότερος παρουσιαστής στην ελληνική τηλεόραση, κράτησε για 34 χρόνια καθημερινά το τιμόνι του «Καλημέρα Ελλάδα» μιας εκπομπής που συντρόφευσε τους Έλληνες από δημιουργίας της ιδιωτικής τηλεόρασης, στις αρχές της δεκαετίας του 1990.

Το περασμένο καλοκαίρι αποφάσισε να αποσυρθεί από τη μικρή οθόνη δίνοντας σκυτάλη στη νεότερη γενιά. Στην τελευταία εκπομπή του εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένος, αποχαιρετώντας το κοινό που τον ακολουθούσε πιστά για δεκαετίες.

Ποιος ήταν ο Γιώργος Παπαδάκης

Γεννήθηκε στο Χαλάνδρι στις 4 Φεβρουαρίου 1951 με καταγωγή από την Κρήτη.

Πρωτοεμφανίστηκε στην τηλεόραση τη δεκαετία του 1980 από την εκπομπή «Τρεις στον αέρα» από τη συχνότητα της ΕΡΤ, ως συμπαρουσιαστής με τη Σεμίνα Διγενή και τον Νάσο Αθανασίου.

Από το 1992 μέχρι το 2025, ο Γιώργος Παπαδάκης παρουσίαζε την πρώτη, χρονολογικά, πρωινή ενημερωτική εκπομπή της Ελληνικής Τηλεόρασης Καλημέρα Ελλάδα, που παρά τις όποιες μετονομασίες της στη διάρκεια των χρόνων, στη συνείδηση και την καρδιά του τηλεοπτικού κοινού είχε μόνο ένα όνομα.