Ο Νικολάς Μαδούρο συνελήφθη ενώ κοιμόταν - Τον έσυραν με τη σύζυγό του από το κρεβάτι

Onsports Team

Στο φως λεπτομέρειες από την αμερικανική επιχείρηση σύλληψης του ζεύγους Μαδούρο

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, συνελήφθησαν ενώ κοιμόντουσαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ανασύρθηκαν από το κρεβάτι στην κρεβατοκάμαρα κατά τη διάρκεια επιδρομής των αμερικανικών δυνάμεων που οδήγησε στη σύλληψή τους, δήλωσαν στα μέσα ενημέρωσης δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

«Το ζευγάρι συνελήφθη στη μέση της νύχτας, ενώ κοιμόντουσαν», πρόσθεσαν οι πηγές.

Η επιδρομή πραγματοποιήθηκε από μια επίλεκτη μονάδα της Δύναμης Δέλτα του αμερικανικού στρατού και ένας Αμερικανός αξιωματούχος είπε ότι δεν υπήρξαν απώλειες των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Ο Μαδούρο φέρεται να συνελήφθη χάρη σε έναν πληροφοριοδότη της CIA εντός της κυβέρνησης της Βενεζουέλας.

Παρακολούθησε την τοποθεσία του Νικολάς Μαδούρο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και τις στιγμές αμέσως πριν από τη σύλληψή του, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν την επιχείρηση.

Σύμφωνα με τις πηγές, η υπηρεσία πληροφοριών των ΗΠΑ παρείχε τις πληροφορίες που οδήγησαν στη σύλληψη του Μαδούρο, παρακολουθώντας τη θέση και τις κινήσεις του χρησιμοποιώντας έναν στόλο αόρατων drones που παρείχαν σχεδόν συνεχή παρακολούθηση της Βενεζουέλας, εκτός από τις πληροφορίες που παρείχαν οι πηγές τους μέσα στην ίδια τη Βενεζουέλα.