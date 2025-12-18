Νίκος Παππάς: Τι απαντά μετά την καταγγελία δημοσιογράφου και τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ

Onsports Team

Σε δημόσια ανάρτησή του στο Instagram, ο Νίκος Παππάς απάντησε σε όσα κατηγορείται από δημοσιογράφο.

Ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς τοποθετήθηκε δημόσια μέσω Instagram, αναφορικά με την επίθεση που κατηγορείται ότι πραγματοποίησε κατά του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου το βράδυ της Τρίτης (16.12.2025) σε μπαρ του Στρασβούργου.

Στην ανάρτησή του, ο κ. Παππάς παραδέχεται ότι υπήρξε ένταση, δίνοντας μια άλλη διάσταση στο περιστατικό.

«Τόσο στην καριέρα μου ως αθλητής, όσο και τώρα ως ευρωβουλευτής δεν υπήρξα ποτέ ο αγαπημένος των ΜΜΕ. Το αντίθετο.

Οποτε δεν με παραξενεύει το γεγονός ότι κάποιοι έχουν σπεύσει να με καταδικάσουν πριν καν μάθουν τη δική μου εκδοχή αλλά και τα πραγματικά γεγονότα.

Από σεβασμό στο γεγονός ότι ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος είναι πατέρας δύο παιδιών, δεν θα αναλύσω δημόσια τουλάχιστον το τι έγινε το βράδυ της Τρίτης, ούτε σε ποια ακριβώς κατάσταση βρισκόταν. Όμως ό,τι προηγείται δεν παραγράφεται ούτε εκπίπτει στην απόδοση ευθύνης!», έγραψε αρχικά.

Και συμπλήρωσε: «Παραδέχομαι ωστόσο ότι είχα λάθος αντίδραση στη δική του δράση- πρόκληση απέναντι σε μένα και ότι θα έπρεπε να είχα λειτουργήσει αλλιώς σε όσα έκανε και είπε όντας σε αυτή την κατάσταση.

Ίσως και αυτή η κατάσταση του, να ήταν ο λόγος που “μετέφερε” γεγονότα και φράσεις όπως ο ίδιος πιστεύει ότι έγιναν και όχι όπως έγιναν.

Τα υπόλοιπα θα τεθούν υπόψη των αρχών όταν χρειαστεί καθώς υπήρχαν αυτόπτες και αυτήκοοι μάρτυρες».

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται μετά τη μήνυση που υπέβαλε ο Νίκος Γιαννόπουλος και την απόφαση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλου, να θέσει τον Νίκο Παππά εκτός ευρωομάδας και να αιτηθεί τη διαγραφή του από το κόμμα, ενώ η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.