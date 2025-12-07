Τέσσερις τροφές που πρέπει να αποφεύγετε να τρώτε μαζί με τον καφέ

Onsports Team

Πώς μπορεί να επηρεάσει το σώμα σας ο συνδυασμός του καφέ με αυτές τις τροφές

Ο καφές είναι το αγαπημένο μας καθημερινό τελετουργικό — όμως κάποιες τροφές δεν ταιριάζουν καθόλου μαζί του και μπορούν να προκαλέσουν από στομαχικές ενοχλήσεις μέχρι έντονες αυξομειώσεις ενέργειας. Αν θέλεις να απολαύσεις το latte, το espresso ή το cold brew σου χωρίς… δραματικές εκπλήξεις, δες ποια τρόφιμα καλό είναι να αποφεύγεις.

1. Εσπεριδοειδή

Τόσο ο καφές όσο και τα εσπεριδοειδή είναι ιδιαίτερα όξινα, γεγονός που μπορεί να εντείνει γαστρεντερικά συμπτώματα. Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο για άτομα με γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (GERD), τα οποία μπορεί να εμφανίσουν καούρα, ναυτία, δυσπεψία ή επιδείνωση της παλινδρόμησης όταν τα δύο καταναλώνονται μαζί.

2. Τηγανητά φαγητά

Τα τηγανητά, ήδη πλούσια σε λιπαρά και νάτριο, δεν αποτελούν τη βέλτιστη επιλογή πρωινού. Ωστόσο, ο συνδυασμός τους με καφέ μπορεί να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την υγεία. Έρευνες δείχνουν ότι η υπερβολική κατανάλωση καφέ μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο δυσλιπιδαιμίας, δηλαδή υψηλών επιπέδων λιπιδίων στο αίμα. Η κατανάλωση περισσότερων από τριών φλιτζανιών ημερησίως σχετίζεται με αυξημένη LDL (“κακή”) χοληστερόλη και μειωμένη HDL (“καλή”). Η προσθήκη τηγανητών τροφών μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω αυτό τον κίνδυνο.

3. Γάλα

Παρότι το γάλα είναι πλούσιο σε ασβέστιο, ορισμένες μελέτες υποστηρίζουν ότι ο καφές μπορεί να μειώσει την ικανότητα του οργανισμού να απορροφήσει το πολύτιμο αυτό μέταλλο. Το ασβέστιο που δεν απορροφάται αποβάλλεται μέσω των ούρων, κάτι που μακροπρόθεσμα έχει συσχετιστεί με κίνδυνο εμφάνισης νεφρολίθων ή προβλημάτων στα οστά.

4. Τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε νάτριο

Ενώ η μέτρια κατανάλωση καφέ (έως τρία φλιτζάνια την ημέρα) δεν φαίνεται να επηρεάζει σημαντικά την αρτηριακή πίεση, η υπερβολή μπορεί να επιδεινώσει την υπέρταση λόγω των υψηλών επιπέδων καφεΐνης. Η ταυτόχρονη κατανάλωση αλμυρών τροφών, ειδικά για όσους ήδη έχουν ή κινδυνεύουν από υψηλή πίεση, θεωρείται επιβαρυντική. Οι ειδικοί συστήνουν περιορισμό του νατρίου κάτω από 2.300 mg ημερησίως.