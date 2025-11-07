Χαλκίδα: Προφυλακιστέοι οι τρεις κατηγορούμενοι για την δολοφονία του 20χρονου
To Σάββατο θα απολογηθούν οι υπόλοιποι τέσσερις συλληφθέντες
Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι τρεις συλληφθέντες για τη συμπλοκή με οπαδικό κίνητρο στη Χαλκίδα, κατά τη διάρκεια της οποίας έχασε τη ζωή του ένας 20χρονος.
Η απολογία των τριών συλληφθέντων στον ανακριτή ξεκίνησε λίγο μετά τις 9 το πρωί σήμερα Παρασκευή και ολοκληρώθηκε το απόγευμα, με ανακριτή και εισαγγελέα να αποφασίζουν την προσωρινή τους κράτηση.To Σάββατο θα απολογηθούν οι υπόλοιποι τέσσερις συλληφθέντες.