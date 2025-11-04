Ομάδες

Χαλκίδα: Βίντεο - ντοκουμέντο από το επεισόδιο με τον θανάσιμο μαχαίρωμα 20χρονου
Οnsports Τeam 04 Νοεμβρίου 2025, 10:18
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χαλκίδα: Βίντεο - ντοκουμέντο από το επεισόδιο με τον θανάσιμο μαχαίρωμα 20χρονου

Δεν μιλούν για το τι προκάλεσε το μαχαίρωμα οι πέντε συλληφθέντες – Αναζητούνται ακόμη δύο άτομα

Τουλάχιστον οκτώ άτομα φαίνεται πως εμπλέκονται στο μαχαίρωμα με θανάσιμο τραυματισμό ενός 20χρονου στη Χαλκίδα.

Βίντεο ντοκουμέντο που μετέδωσε ο Σκάι δείχνει τη στιγμή που ο 20χρονος μεταφέρεται βαριά τραυματισμένος στο νοσοκομείο της Χαλκίδας. Ο νεαρός μεταφέρθηκε με ιδιωτικό αυτοκίνητο στο νοσοκομείο, από άγνωστα άτομα, τα οποία τον εγκατέλειψαν εκεί και εξαφανίστηκαν. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο άντρας δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στο σοβαρό τραύμα του.

Αμέσως, υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. από την οποία συνελήφθησαν τρία άτομα. Προέκυψε επίσης πως κατά την ίδια συμπλοκή υπήρξαν άλλοι δύο τραυματίες, που όπως δήλωσε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται αλλά επίσης θα συλληφθούν.

Όπως τόνισε η ίδια, οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διακριβωθεί το τι προκάλεσε τη συμπλοκή και αν όντως επρόκειτο για οπαδική βία, όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία. Ωστόσο, οι συλληφθέντες δεν έχουν προς το παρόν αποκαλύψει κάτι στους αστυνομικούς, που αναζητούν τουλάχιστον δύο ακόμη άτομα για το συγκεκριμένο περιστατικό. Όλοι οι εμπλεκόμενοι είναι περίπου 20 ετών, όπως εξήγησε η κ. Δημογλίδου.



