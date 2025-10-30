H ALPHA MILL φέρνει στην Ελλάδα την Shimmer

Onsports Team

Η Shimmer, η μεγαλύτερη εταιρία παγκοσμίως στο χώρο της ψηφιακής οδοντιατρικής τεχνολογίας εξαπλώνεται και στην Ευρώπη.

Ιδρύει στην Αθήνα την εταιρία ALPHA MILL και δίνει την δυνατότητα στον οδοντίατρο να εκπαιδευτεί στη νέα ψηφιακή εποχή.

Ταυτόχρονα του παρέχει την ευκαιρία να λάβει όλες τις προσθετικές εργασίες σε υψηλή ποιότητα, με αξιοπιστία και με βάση τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της ψηφιακής οδοντιατρικής τεχνολογίας.

Αυτό μπορεί να γίνει με δωρεάν σκάνερ ψηφιακής τεχνολογίας στους επαγγελματίες οδοντιατρικών υπηρεσιών και ολοκληρωμένη υποστήριξη σε κάθε επίπεδο μέχρι και το τέλος της κάθε εργασίας.

Το εύρος εργασιών της ALPHA MILL επεκτείνεται σε όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη αποτελώντας την φυσική προέκταση της μεγαλύτερης εταιρίας παγκοσμίως στο χώρο της ψηφιακής οδοντιατρικής τεχνολογίας μεταφέροντας σε άμεσο χρόνο υψηλή εξειδίκευση και με άμεση ανταπόκριση στην επίλυση προβλημάτων με την εγγύηση ποιότητας της Shimmer.

Alpha Mill By Shimmer- Τηλέφωνο επικοινωνίας: +302130495264

Διεύθυνση: Νάξου 12, 15235 Χαλάνδρι.

www.alphamill.gr