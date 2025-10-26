Ομάδες

Δυο συλλήψεις για τη ληστεία στο Λούβρο
Οnsports Τeam 26 Οκτωβρίου 2025, 11:20
Ένας από τους δύο δράστες συνελήφθη στο αεροδρόμιο Charles de Gaulle του Παρισιού στη Γαλλία, ενώ προσπαθούσε να επιβιβαστεί σε πτήση με προορισμό την Αλγερία

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη ληστεία στο Λούβρο καθώς οι γαλλικές Αρχές έχουν προχωρήσει σε δυο συλλήψεις, όπως μεταδίδει το BBC.

Ένας από τους δύο δράστες συνελήφθη στο αεροδρόμιο Charles de Gaulle του Παρισιού στη Γαλλία, ενώ προσπαθούσε να επιβιβαστεί σε πτήση μετά την ληστεία της περασμένης εβδομάδας. Σύμφωνα με τοπικές αναφορές, ο ύποπτος ληστής προσπαθούσε να επιβιβαστεί σε πτήση με προορισμό την Αλγερία, όπως αναφέρει η Mirror.

Σύμφωνα με την Parisien, οι δύο άνδρες έχουν καταγωγή από την Γαλλία και συγκεκριμένα από το Seine-Saint-Denis και είναι περίπου τριάντα ετών.

Η ληστεία σημειώθηκε στις 19 Οκτωβρίου όταν μια ομάδα τεσσάρων ατόμων εισέβαλε με τροχούς στην αίθουσα του Απόλλωνα και αφαίρεσε 9 πολύτιμα αντικείμενα, ωστόσο κατά τη διαφυγή τους, ένα εξ αυτών έπεσε.



