Ο Μπιλ Γκέιτς αποκαλύπτει τις τρεις δουλειές που θα επιβιώσουν από την τεχνητή νοημοσύνη

Onsports Team

Οι εκτιμήσεις του για την «επιβίωση» τριών επαγγελματικών τομέων συμπίπτουν με τα ευρήματα μελέτης του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας

Η συζήτηση για την επίδραση αλλά και τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στο μέλλον της παγκόσμιας εργασίας έχει ανοίξει, και πολλοί, ανάμεσά τους και ο συνιδρυτής της Microsoft, επισημαίνουν τους κινδύνους από την ιλιγγιώδη ανάπτυξη του αυτοματισμούς και την υποβάθμιση των ανθρώπινων δεξιοτήτων.

Στο ιστολόγιό του με τίτλο Gates Notes, ο Μπιλ Γκέιτς προσδιορίζει τους τρεις επαγγελματικούς τομείς που «επιβιώσουν» από τη σαρωτική εμφάνιση της τεχνητής νοημοσύνης, σημειώνοντας πως είναι λανθασμένη η απόψη ότι η ιατρική ή η νομική θα παραμείνουν αλώβητες.

Τονίζει τη σημασία των ανθρώπινων δεξιοτήτων, που είναι δύσκολο να αναπαραχθούν από αλγόριθμους, σε στρατηγικούς τομείς για το μέλλον της παγκόσμιας εργασίας. Αυτοί που θα αντισταθούν λόγω δεξιοτήτων στον αυτοματισμό όπως επισημαίνει είναι οι ειδικοί στον προγραμματισμό, τη βιολογία και την ενεργειακή απόδοση.

Ο συνιδρυτής της Microsoft υποστηρίζει ότι παρά την πολυπλοκότητα του αυτοματισμού, η εποπτεία από ειδικούς, η σύνθετη λήψη αποφάσεων και η καινοτομία θα παραμείνουν ανθρώπινα πεδία σε αυτούς τους τομείς.

Ο Γκέιτς υποστηρίζει ότι ο προγραμματισμός αποτελεί μια ουσιαστική μορφή γραμματισμού, επειδή η ανάπτυξη λογισμικού αποτελεί τη γλώσσα στρατηγικών τομέων όπως οι επικοινωνίες, η υγεία και η ασφάλεια. Ενώ αναγνωρίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει σημειώσει πρόοδο στην παραγωγή κώδικα, προειδοποιεί ότι «η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να γράψει κώδικα, αλλά εξακολουθεί να απαιτεί εξειδικευμένη ανθρώπινη εποπτεία για να αναπτυχθεί σωστά».

Το έργο των προγραμματιστών, εξηγεί, δεν περιορίζεται στη δημιουργία ψηφιακών εργαλείων, αλλά περιλαμβάνει την εποπτεία, τη διόρθωση και την καθοδήγηση αλγορίθμων, καθώς και την ενσωμάτωση ηθικών αξιών και την ανίχνευση προκαταλήψεων — εργασίες που τα αυτόνομα συστήματα δεν μπορούν ακόμη να εκτελέσουν.

Στον τομέα της βιολογίας, ο Γκέιτς υπογραμμίζει τον κεντρικό ρόλο της στη σύγχρονη επιστημονική καινοτομία, αλλά και ενόψει των προκλήσεων όπως οι πανδημίες. Η άνοδος της βιοτεχνολογίας, της επεξεργασίας γονιδίων και της εξατομικευμένης ιατρικής έχει ανοίξει νέες δυνατότητες για την πρόληψη και τη θεραπεία ασθενειών.

Η κρίση των βιολόγων, υποστηρίζει, είναι απαραίτητη τόσο στη διαχείριση κρίσεων στον τομέα της υγείας όσο και στον σχεδιασμό εξατομικευμένων λύσεων στον τομέα της υγείας, επειδή οι αλγόριθμοι, όσο προηγμένοι κι αν είναι, δεν μπορούν να αναπαράγουν αυτές τις δυνατότητες.

Επίσης όσον αφορά στον ενεργειακό τομέα, σημειώνει ότι έχει αποκτήσει στρατηγική σημασία στη μετάβαση σε καθαρές πηγές ενέργειας και στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Ο Γκέιτς τονίζει τη σημασία των ειδικών στον τομέα της ενέργειας στην ανάπτυξη τεχνολογιών όπως η δέσμευση άνθρακα και το πράσινο υδρογόνο.

Αυτές οι καινοτομίες απαιτούν επαγγελματίες ικανούς να κατανοούν και να επανασχεδιάζουν πολύπλοκα συστήματα, προβλέποντας τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις. Παρόλο που η τεχνητή νοημοσύνη συμβάλλει στη βελτιστοποίηση των ενεργειακών διεργασιών, δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη δημιουργικότητα και την ανθρώπινη κρίση που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των προκλήσεων βιωσιμότητας.

Μια έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO) και του Εθνικού Ινστιτούτου Έρευνας της Πολωνίας (NASK) εκτιμά ότι μία στις τέσσερις θέσεις εργασίας παγκοσμίως είναι δυνητικά εκτεθειμένη σε παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η μελέτη δείχνει ότι θα κυριαρχήσει ο μετασχηματισμός των καθηκόντων, αντί της πλήρους υποκατάστασης. Η ανάλυση κάνει διάκριση μεταξύ των θέσεων εργασίας που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο αυτοματοποίησης και εκείνων που θα εξελιχθούν μέσω της προσαρμογής των λειτουργιών τους.

Τα διοικητικά επαγγέλματα είναι από τα πιο εκτεθειμένα σε κίνδυνο, ενώ τα επαγγέλματα υψηλής εξειδίκευσης, όπως ο προγραμματισμός, η βιολογία και η ενέργεια, επιδεικνύουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.