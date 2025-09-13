Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτός είναι ο κοριός που βρέθηκε σπίτι του

Onsports Team

Το εξάρτημα παρακολούθησης είχε τοποθετηθεί στο σαλόνι του σπιτιού του Γιώργου Μαζωνάκη

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, μετά τον εγκλεισμό του στην ψυχιατρική κλινική του Δρομοκαΐτεου, περνά στην αντεπίθεση. Υποστηρίζει μάλιστα ότι οι γονείς, οι δύο αδερφές του και ένα φιλικό του πρόσωπο, τον αιφνιδίασαν όταν ζήτησαν παρέμβαση εισαγγελέα για να εισαχθεί στο ψυχιατρικό ίδρυμα.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης το πρωί της Παρασκευής κατέθεσε μηνύσεις και δήλωσε ενοχλημένος. Από την πλευρά του μάλιστα ο επίτιμος πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, έδωσε νέες προεκτάσεις, αφού έκανε λόγο για κοριό που βρέθηκε στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη.

Όπως ανέφερε, μιλώντας στο MEGA, ο Γιώργος Καλλιακμάνης, κάποιοι είχαν πρόσβαση στις κάμερες του σπιτιού που έμενε ο τραγουδιστής. Ήταν σε θέση να τον βλέπουν και ακούνε τα όσα έλεγε, χωρίς ο ίδιος να γνωρίζει το παραμικρό.

Σύμφωνα με το MEGA, το εξάρτημα παρακολούθησης είχε τοποθετηθεί στο σαλόνι και συγκεκριμένα στο πόδι του καναπέ. Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου κοριού είναι τα εξής:

Κοριός παρακολούθησης με συνεχόμενη εγγραφή

Μέγεθος: 68 x 21 x 9 χιλιοστά

Μπαταρία: έως 25 ώρες

Μνήμη: 16GB / έως 180 ώρες

Αυτόματη εγγραφή split: Χωρίζει τα αρχεία κάθε 5 ώρες

Δυνατότητα σύνδεσης με κινητό με καλώδιο

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Καλλιακμάνης ο τραγουδιστής του είπε χαρακτηριστικά «θεωρώ ότι με παρακολουθούν, γιατί κάποια πράγματα που λέω, κάποιες δουλειές που κλείνω κάποιοι τις ξέρουν».