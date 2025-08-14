ΗΠΑ: Πούμα επιτέθηκε σε 11χρονο κορίτσι στο σπίτι του - Κυνήγησε και την μητέρα του παιδιού

Onsports Team

Ένα πούμα επιτέθηκε και τραυμάτισε ένα 11χρονο κορίτσι έξω από το σπίτι του στο Μαλιμπού στην Καλιφόρνια και στη συνέχεια κυνήγησε τη μητέρα του πριν τρομάξει και διαφύγει, ανακοίνωσαν οι Αρχές τη Δευτέρα.

Το κορίτσι βρισκόταν κοντά σε ένα κοτέτσι στο σπίτι της το απόγευμα της Κυριακής, όταν το πούμα της επιτέθηκε από πίσω, δαγκώνοντάς την στο χέρι, στο πόδι και στο κάτω μέρος της πλάτης, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Τμήματος Αλιείας και Άγριας Ζωής της Καλιφόρνια, Πίτερ Τίρα. Η μικρή μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την περίθαλψη ελαφρών τραυμάτων.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, η μητέρα του κοριτσιού άκουσε τις κραυγές του παιδιού της και έτρεξε προς το μέρος του μαζί με ένα από τα αδέλφια του κοριτσιού.

«Τότε το πούμα άρχισε να κυνηγάει τη μητέρα και τον αδελφό», ανέφερε ο Τίρα στην εφημερίδα Los Angeles Times.

Ένα άλλο μέλος της οικογένειας είχε ένα όπλο ηλεκτροσόκ και ο ήχος του όπλου τρόμαξε το μεγάλο αιλουροειδές, είπε ο Τίρα.

Αξιωματικοί της Υπηρεσίας Άγριας Ζωής βρήκαν αργότερα ένα πούμα στην περιοχή και του έκαναν ευθανασία. Οι εξετάσεις DNA θα επιβεβαιώσουν αν είναι το ίδιο ζώο που δάγκωσε το κορίτσι.

Τα πούμα σπάνια επιτίθενται σε ανθρώπους. Από το 1986 έχουν επιβεβαιωθεί 27 επιθέσεις σε ανθρώπους, οι περισσότερες από τις οποίες δεν ήταν θανατηφόρες, σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Αλιείας και Άγριας Ζωής της πολιτείας.

Η πιο πρόσφατη θανατηφόρα επίθεση ήταν τον Μάρτιο του 2024, όταν ένα πούμα σκότωσε έναν 21χρονο άνδρα κοντά στο Georgetown στη Βόρεια Καλιφόρνια.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ένα πούμα επιτέθηκε σε ένα 5χρονο αγόρι ενώ έπαιζε κοντά στο Malibu Creek State Park. Το παιδί έλαβε θεραπεία για τραύματα που δεν απειλούσαν τη ζωή του.