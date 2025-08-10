Γάζα: Αεροσκάφη της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας έκαναν ρίψεις 8,5 τόνων βασικών ειδών διατροφής

Onsports Team

Αεροσκάφη της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας έκαναν σήμερα ρίψεις 8,5 τόνων βασικών ειδών διατροφής στη Γάζα, όπως ενημέρωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε:

Σήμερα το πρωί, δύο αεροσκάφη της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας έκαναν ρίψεις 8,5 τόνων βασικών ειδών διατροφής σε περιοχές της Γάζας. Η επιχείρηση οργανώθηκε σε συνεργασία με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μέσης Ανατολής και σκοπό είχε να στηρίξει τις βασικές ανάγκες των ανθρώπων στην πολύπαθη περιοχή.

Η Ελλάδα θα συνεχίσει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την άμεση διακοπή των εχθροπραξιών, την απελευθέρωση των ομήρων και την ανεμπόδιστη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Είναι χρέος όλων μας να σταματήσει αμέσως ο ανθρώπινος πόνος.

Δείτε επίσης βίντεο μέσα από το αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας την ώρα της ρίψης της ανθρωπιστικής βοήθειας: