Η Premier League, το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, κάνει σέντρα αποκλειστικά στο Novasports!

Its ’ coming home , από την Παρασκευή 5/8 και για τις επόμενες 6 σεζόν, με 380 αγώνες κάθε χρόνο, με το δικό της κανάλι Novasports Premier League, με ειδικές εκπομπές και τη φωνή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου

με 380 αγώνες κάθε χρόνο, με το δικό της κανάλι Novasports Premier League, με ειδικές εκπομπές και τη φωνή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου Πρεμιέρα (5-7/8) και για Bundesliga , Ligue 1, Eredivisie σε μία μοναδική σεζόν για τους συνδρομητές Nova – Wind με περισσότερους από 3.500 αγώνες, πάνω από 40 κορυφαίες διοργανώσεις και περισσότερα από 100 ποδοσφαιρικά ντέρμπι στο Novasports!

Με 10 κανάλια Novasports και 4 extra υπηρεσίες Novasports , σπέσιαλ εκπομπές και με τη σφραγίδα της κορυφαίας δημοσιογραφικής ομάδας!

Να είστε εκεί!

Η αναμονή τελείωσε. H Premier League, το δημοφιλέστερο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου στον κόσμο, κάνει σέντρα αποκλειστικά στο Novasports! Από την Παρασκευή 5 Αυγούστου και για τις επόμενες έξι σεζόν, έως και το 2028, οι φίλοι του ποδοσφαίρου και συνδρομητές της Nova - Wind, θα έχουν την ευκαιρία να απολαμβάνουν ζωντανά και αποκλειστικά και τις 380 συναρπαστικές αναμετρήσεις, ετησίως, της Premier League. Το Novasports, με την καλύτερη δημοσιογραφική ομάδα και με τη φωνή του κορυφαίου Έλληνα σπορτκάστερ Χρήστου Σωτηρακόπουλου θα καλύψει με τον αρτιότερο και πληρέστερο τρόπο το πρωτάθλημα που συγκινεί εκατομμύρια φιλάθλους ανά τον κόσμο.

It’s coming home! Η Premier League και το Novasports προσκαλεί τους φίλους της να είναι εκεί! Με το δικό της κανάλι, το Novasports Premier League, με τις σπέσιαλ εκπομπές πριν και μετά τους αγώνες, «Premier League Kick Off» & «Premier League The Show», με ειδικές αναλύσεις, συνεντεύξεις, σχόλια, αφιερώματα, και όλα αυτά μέσα από την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας που θα φέρνει κάθε εβδομάδα στις οθόνες των συνδρομητών Nova – Wind τους καλύτερους! Τους κορυφαίους παίκτες, μεταξύ αυτών και τον δικό μας Κώστα Τσιμίκα της Λίβερπουλ, τον Σαλάχ, τον Χάαλαντ, τους κορυφαίους προπονητές, Πεπ Γκουαρντιόλα, Γιούργκεν Κλοπ, Τόμας Τούχελ, τα κορυφαία club με τους πολυάριθμους φιλάθλους και στην Ελλάδα, όπως η πρωταθλήτρια Μάντσεστερ Σίτι, η Κυπελλούχος και φιναλίστ του τελικού Champions League Λίβερπουλ, η Τσέλσι, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Άρσεναλ, η Τότεναμ, οι ιστορικές ομάδες όπως οι Άστον Βίλα, Έβερτον, Λιντς, Γουλβς, Νιουκάστλ, Σαουθάμπτον, Νότιγχαμ Φόρεστ, κ.α. και τα καλύτερα γήπεδα «Anfield», «Old Trafford», «Emirates», «Stamford Bridge», «Etihad Stadium», κ.α. σε ένα μοναδικό ποδοσφαιρικό υπερθέαμα.

Η σέντρα για τη φετινή σεζόν θα δοθεί την Παρασκευή 5/8 στις 22:00 με την αναμέτρηση Κρίσταλ Πάλας – Άρσεναλ ενώ οι υπόλοιποι αγώνες που θα απολαύσουν στο Novasports οι λάτρεις του αγγλικού ποδοσφαίρου είναι Φούλαμ – Λίβερπουλ (6/8, 14:30), Τότεναμ – Σαουθάμπτον (6/8, 17:00), Νιούκαστλ-Νότιγχαμ Φόρεστ (6/8, 17:00), Λιντς Γιουνάιτεντ – Γουλβς (6/8, 17:00), Μπόρνμουθ – Άστον Βίλα (6/8, 17:00), Έβερτον – Τσέλσι (6/8, 19:30), Λέστερ – Μπρέντφορντ (7/8, 16:00), Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον (7/8, 16:00) και Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Σίτι (7/8, 18:30).

Οι φαν του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου όμως έχουν κι άλλα μεγάλα ραντεβού με το Novasports! Σε μία μοναδική σεζόν με περισσότερους από 3.500 αγώνες και περισσότερα από 100 ποδοσφαιρικά ντέρμπι, μέσα από 10 κανάλια Novasports και 4 extra υπηρεσίες Novasports και τις εκπομπές «Matchday Live Tonight», «Matchday Live» και Matchday Live – Λεπτό προς Λεπτό», οι συνδρομητές Nova και Wind ετοιμάζονται και για τη σέντρα στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, τη θεαματική Bundesliga Γερμανίας, τη συναρπαστική Ligue 1 Γαλλίας, αλλά και στην Eredivisie Ολλανδίας. Στην πρεμιέρα της Bundesliga θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους η κάτοχος του UEFA Europa League Άιντραχτ Φρανκφούρτης και η πρωταθλήτρια Μπάγερν Μονάχου (5/8, 21:30) ενώ από το υπόλοιπο πρόγραμμα ξεχωρίζει το ντέρμπι Ντόρτμουντ – Λεβερκούζεν (6/8, 19:30). Στη Ligue 1 η πρωταθλήτρια Γαλλίας Παρί Σεν Ζερμέν ξεκινάει το πρωτάθλημα εκτός έδρας κόντρα στην Κλερμόν (7/8, 22:00), ενώ οι Λιόν και Μαρσέιγ ξεκινούν στις έδρες τους με αντιπάλους τις Αζαξιό (5/8, 22:00) και Ρενς (7/8, 21:45) αντίστοιχα. Στην Eredivisie ο πρωταθλητής Άγιαξ ξεκινάει εκτός έδρας κόντρα στη Φορτούνα Σιταρντ (6/8, 17:30) ενώ η Αϊντχόφεν υποδέχεται την Έμεν (6/8, 21:00) και η Φέγενορντ δοκιμάζεται στην έδρα της Φίτεσε (7/8, 15:30).

Παράλληλα, με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova - Wind έχουν πλέον την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μια ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμη και να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσία EON Sports Mode, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.

Αναλυτικά το πρόγραμμα μεταδόσεων (5-7/8) έχει ως εξής στο Novasports:

Παρασκευή 5 Αυγούστου

19:00 , Τουρνουά τένις WTA 250 Ουάσινγκτον Α’ Προημιτελικός , Novasports Start σε περιγραφή της Χριστίνας Κομίνη

, Τουρνουά τένις , Novasports Start σε περιγραφή της 19:30 , Β’ Κατηγορία γερμανικού πρωταθλήματος 2. Bundesliga, 3η αγωνιστική: Γκρόιτερ Φιρτ- Καρλσρούη , Novasports2 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

, Β’ Κατηγορία γερμανικού πρωταθλήματος 2. Bundesliga, 3η αγωνιστική: , Novasports2 σε περιγραφή του 20:30 , Matchday Live Tonight , Novasports Prime με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

, , Novasports Prime με τον 21:00 , Τουρνουά τένις WTA 500 San Jose A ’ Προημιτελικός , Novasports6 σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη

, Τουρνουά τένις , Novasports6 σε περιγραφή του 21:00 , Τουρνουά τένις WTA 250 Ουάσινγκτον Β’ Προημιτελικός , Novasports Start σε περιγραφή της Χριστίνας Κομίνη

, Τουρνουά τένις , Novasports Start σε περιγραφή της 21:30 , Γερμανικό πρωτάθλημα Bundesliga, 1η αγωνιστική: Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Μπάγερν Μονάχου , Novasports Prime σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

, Γερμανικό πρωτάθλημα Bundesliga, 1η αγωνιστική: , Novasports Prime σε περιγραφή του 21:45 , Βελγικό πρωτάθλημα Jupiler Pro League, 3η αγωνιστική: Κλαμπ Μπριζ-Ζούλτε Βάρεγκεμ , Novasports2 σε περιγραφή του Αποστόλη Λάμπου

, Βελγικό πρωτάθλημα Jupiler Pro League, 3η αγωνιστική: , Novasports2 σε περιγραφή του 22:00 , Αγγλικό πρωτάθλημα Premier League, 1η αγωνιστική: Κρίσταλ Πάλας-Άρσεναλ , Novasports Premier League σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου

, Αγγλικό πρωτάθλημα Premier League, 1η αγωνιστική: , Novasports Premier League σε περιγραφή του 22:00 , Ιταλικό κύπελλο Coppa Italia, 1ος γύρος: Λέτσε-Τσιταντέλα , Novasports1 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

, Ιταλικό κύπελλο Coppa Italia, 1ος γύρος: , Novasports1 σε περιγραφή του 22:00 , Γαλλικό πρωτάθλημα Ligue 1, 1η αγωνιστική: Λιόν-Αζαξιό , Novasports3 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

, Γαλλικό πρωτάθλημα Ligue 1, 1η αγωνιστική: , Novasports3 σε περιγραφή του 22:45 , Τουρνουά τένις WTA 500 San Jose Β’ Προημιτελικός , Novasports6 σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη

, Τουρνουά τένις , Novasports6 σε περιγραφή του 23:00 , Τουρνουά τένις WTA 250 Ουάσινγκτον Γ’ Προημιτελικός , Novasports Start σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

, Τουρνουά τένις , Novasports Start σε περιγραφή του 23:30, Matchday Live Tonight, Novasports Prime με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Σάββατο 6 Αυγούστου

01:00 , Τουρνουά τένις WTA 250 Ουάσινγκτον Δ’ Προημιτελικός , Novasports Start σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

, Τουρνουά τένις , Novasports Start σε περιγραφή του 02:30 , Τουρνουά τένις WTA 500 San Jose Γ’ Προημιτελικός , Novasports6 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

, Τουρνουά τένις , Novasports6 σε περιγραφή του 05:00, Τουρνουά τένις WTA 500 San Jose Δ’ Προημιτελικός , Novasports6 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

Τουρνουά τένις , Novasports6 σε περιγραφή του 13:30, Premier League Kick Off , Novasports Premier League με τον Αποστόλη Λάμπο

, Novasports Premier League με τον 14:30 , Αγγλικό πρωτάθλημα Premier League: Φούλαμ - Λίβερπουλ , Novasports Premier League σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου

, Αγγλικό πρωτάθλημα Premier League: , Novasports Premier League σε περιγραφή του 16:00 , Matchday Live , Novasports Prime με τον Αποστόλη Λάμπο

, , Novasports Prime με τον 16:30 , Matchday Live Λεπτό προς Λεπτό , Novasports Prime με τον Αποστόλη Λάμπο

, , Novasports Prime με τον 16:30 , Γερμανικό πρωτάθλημα Bundesliga: Βόλφσμπουργκ-Βέρντερ Βρέμης , Novasports3 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

, Γερμανικό πρωτάθλημα Bundesliga: , Novasports3 σε περιγραφή του 16:30 , Γερμανικό πρωτάθλημα Bundesliga: Γκλάντμπαχ-Χοφενχάιμ , Novasports4 σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

, Γερμανικό πρωτάθλημα Bundesliga: , Novasports4 σε περιγραφή του 16:30 , Γερμανικό πρωτάθλημα Bundesliga: Ουνιόν Βερολίνου-Χέρτα , Novasports5 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

, Γερμανικό πρωτάθλημα Bundesliga: , Novasports5 σε περιγραφή του 16:30 , Γερμανικό πρωτάθλημα Bundesliga: Μπόχουμ-Μάιντς , Novasportsextra1 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

, Γερμανικό πρωτάθλημα Bundesliga: , Novasportsextra1 σε περιγραφή του 16:30 , Γερμανικό πρωτάθλημα Bundesliga: Άουγκσμπουργκ- Φράιμπουργκ , Novasportsextra2 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

, Γερμανικό πρωτάθλημα Bundesliga: , Novasportsextra2 σε περιγραφή του 17:00 , Αγγλικό πρωτάθλημα Premier League: Τότεναμ-Σαουθάμπτον , Novasports Premier League σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

, Αγγλικό πρωτάθλημα Premier League: , Novasports Premier League σε περιγραφή του 17:00 , Αγγλικό πρωτάθλημα Premier League: Νιούκαστλ-Νότιγχαμ Φόρεστ , Novasports2 σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

, Αγγλικό πρωτάθλημα Premier League: , Novasports2 σε περιγραφή του 17:00 , Αγγλικό πρωτάθλημα Premier League: Λιντς Γιουνάιτεντ-Γουλβς , Novasports6 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

, Αγγλικό πρωτάθλημα Premier League: , Novasports6 σε περιγραφή του 17:00 , Αγγλικό πρωτάθλημα Premier League: Μπόρνμουθ-Άστον Βίλα , Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη

, Αγγλικό πρωτάθλημα Premier League: , Novasports Start σε περιγραφή του 17:30 , Ολλανδικό πρωτάθλημα Eredivisie, 1η αγωνιστική: Φορτούνα Σιτάρντ-Άγιαξ , Novasports1 σε περιγραφή του Χαράλαμπου Σαραντινάκη

, Ολλανδικό πρωτάθλημα Eredivisie, 1η αγωνιστική: , Novasports1 σε περιγραφή του 18:00 , Γαλλικό πρωτάθλημα Ligue 1: Στρασμπούρ-Μονακό , Novasportsextra3 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

, Γαλλικό πρωτάθλημα Ligue 1: , Novasportsextra3 σε περιγραφή του 19:00 , Matchday Live, Novasports Prime με τον Αποστόλη Λάμπο

, Novasports Prime με τον 19:30 , Αγγλικό πρωτάθλημα Premier League: Έβερτον - Τσέλσι , Novasports Premier League σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

, Αγγλικό πρωτάθλημα Premier League: , Novasports Premier League σε περιγραφή του 19:30 , Γερμανικό πρωτάθλημα Bundesliga: Ντόρτμουντ-Μπάγερ Λεβερκούζεν , Novasports Prime σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

, Γερμανικό πρωτάθλημα Bundesliga: , Novasports Prime σε περιγραφή του 21:00 , Ολλανδικό πρωτάθλημα Eredivisie: Άιντχοφεν-Έμεν , Novasports4 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

, Ολλανδικό πρωτάθλημα Eredivisie: , Novasports4 σε περιγραφή του 21:00 , Τουρνουά τένις WTA 250 Ουάσινγκτον Α’ Ημιτελικός, Novasports Start σε περιγραφή του Χριστίνας Κομίνη

, Τουρνουά τένις WTA 250 Ουάσινγκτον Α’ Ημιτελικός, Novasports Start σε περιγραφή του 21:30 , Matchday Live Tonight , Novasports Prime με τον Αποστόλη Λάμπο

, , Novasports Prime με τον 21:30 , Β’ Κατηγορία γερμανικού πρωταθλήματος 3η αγωνιστική Χάνσα Ροστόκ- Αρμίνια Μπίλεφελντ , Novasports3 σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

, Β’ Κατηγορία γερμανικού πρωταθλήματος 3η αγωνιστική , Novasports3 σε περιγραφή του 22:00 , Ιταλικό κύπελλο Coppa Italia, 1ος γύρος: Έμπολι – ΣΠΑΛ , Novasports1 σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη

, Ιταλικό κύπελλο Coppa Italia, 1ος γύρος: , Novasports1 σε περιγραφή του 22:00 , Γαλλικό πρωτάθλημα Ligue 1: Κλερμόν-Παρί Σεν Ζερμέν , Novasports2 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

, Γαλλικό πρωτάθλημα Ligue 1: , Novasports2 σε περιγραφή του 22:05 , Αμερικάνικο πρωτάθλημα MLS 24η αγωνιστική: Atlanta United FC - Seattle Sounders FC , Novasports6 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

, Αμερικάνικο πρωτάθλημα MLS 24η αγωνιστική: , Novasports6 σε περιγραφή του 23:00, Τουρνουά τένις WTA 250 Ουάσινγκτον Β’ Ημιτελικός, Novasports Start σε περιγραφή της Χριστίνας Κομίνη

Κυριακή 7 Αυγούστου

01:00 , Τουρνουά τένις WTA 500 San Jose A ’ Ημιτελικός , Novasports6 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

, Τουρνουά τένις , Novasports6 σε περιγραφή του 04:00 , Τουρνουά τένις WTA 500 San Jose Β’ Ημιτελικός , Novasports6 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

, Τουρνουά τένις , Novasports6 σε περιγραφή του 14:00 , Γαλλικό πρωτάθλημα Ligue 1: Τουλούζ-Νις , Novasports2 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

, Γαλλικό πρωτάθλημα Ligue 1: , Novasports2 σε περιγραφή του 14:30 , Βελγικό πρωτάθλημα Jupiler Pro League: Σταντάρ Λιέγης-Σερκλ Μπριζ , Novasports1 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

, Βελγικό πρωτάθλημα Jupiler Pro League: , Novasports1 σε περιγραφή του 14:30 , Β’ Κατηγορία γερμανικού πρωταθλήματος 2. Bundesliga, Καϊζερσλάουτερν-Ζανκτ Πάουλι , Novasports4 σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

, Β’ Κατηγορία γερμανικού πρωταθλήματος 2. Bundesliga, , Novasports4 σε περιγραφή του 15:00 , Premier League The Show , Novasports Premier League με τον Αποστόλη Λάμπο

, , Novasports Premier League με τον 15:30 , Ολλανδικό πρωτάθλημα Eredivisie: Φίτεσε-Φέγενορντ , Novasports5 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

, Ολλανδικό πρωτάθλημα Eredivisie: , Novasports5 σε περιγραφή του 16:00 , Αγγλικό πρωτάθλημα Premier League: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπράιτον , Novasports Premier League σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

, Αγγλικό πρωτάθλημα Premier League: , Novasports Premier League σε περιγραφή του 16:00 , Αγγλικό πρωτάθλημα Premier League: Λέστερ-Μπρέντφορντ , Novasports Prime σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

, Αγγλικό πρωτάθλημα Premier League: , Novasports Prime σε περιγραφή του 16:30 , Γερμανικό πρωτάθλημα Bundesliga: Στουτγκάρδη-Λειψία , Novasports3 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

, Γερμανικό πρωτάθλημα Bundesliga: , Novasports3 σε περιγραφή του 18:00 , Premier League The Show , Novasports Premier League με τον Αποστόλη Λάμπο

, , Novasports Premier League με τον 18:05 , Γαλλικό πρωτάθλημα Ligue 1: Ρεν-Λοριάν , Novasports2 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

, Γαλλικό πρωτάθλημα Ligue 1: , Novasports2 σε περιγραφή του 18:30 , Αγγλικό πρωτάθλημα Premier League: Γουέστ Χαμ-Μάντσεστερ Σίτι , Novasports Premier League σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου

, Αγγλικό πρωτάθλημα Premier League: , Novasports Premier League σε περιγραφή του 18:30 , Γερμανικό πρωτάθλημα Bundesliga: Κολωνία-Σάλκε , Novasports Prime σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

, Γερμανικό πρωτάθλημα Bundesliga: , Novasports Prime σε περιγραφή του 20:30 , Premier League The Show , Novasports Premier League με τον Αποστόλη Λάμπο

, , Novasports Premier League με τον 21:30 , Τουρνουά τένις WTA 250 Ουάσινγκτον Τελικός , Novasports Start σε περιγραφή της Χριστίνας Κομίνη

, Τουρνουά τένις , Novasports Start σε περιγραφή της 21:45 , Γαλλικό πρωτάθλημα Ligue 1: Μαρσέιγ-Ρενς , Novasports Prime σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

, Γαλλικό πρωτάθλημα Ligue 1: , Novasports Prime σε περιγραφή του 22:00 , Βελγικό πρωτάθλημα Jupiler Pro League: Αντβέρπ-Λέουβεν , Novasports2 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

, Βελγικό πρωτάθλημα Jupiler Pro League: , Novasports2 σε περιγραφή του 22:15, Ιταλικό κύπελλο Coppa Italia, 1ος γύρος: Μόντσα – Φροζινόνε, Novasports1 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

