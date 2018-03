Athens Throwdown 2018: Στην τελική ευθεία!

Το Athens Throwdown 2018 υποστηρίζεται από τα box CrossFit South Factory, Royal CrossFit, The Core Force CrossFit, Fitness Factory Community Box, Kallithea CrossFit, Mad Hall CrossFit, CrossFit Chalkida, The Lab., Strength Box Series, CrossFit Σtigma, Cross Garage, White Box CrossFit, Athens Lions Box, Black Box Lamias, Technopolis Fitness Box, Gazi CrossFit, CF FitAsFak Komotini, Kalamata CrossFit, Warehouse Athletes Agrinion, CrossFit IronCage, CrossFit Psychiko nine76, CKC Fitness, Black Box Cross Fitness, Grenade Gym Thessaloniki, CrossFit Chalandri, Cross Generation Larisa, Porto Leone CrossFit, CrossFit Piraeus, Workout District, CrossFit Factory Arta, C.F. Hephaestus Forge, CrossFit Mytilini, 92 CrossFit Station, Box 33 CrossFit, CrossFit Cosmos at Gymnasium, Outlaw Box, Kifissia Campus CrossFit, Aris Underground Box, Sons Of Fitness, CrossFit Corfu, Fitness Riders, CrossFit Coast, CrossFit Room, CrossFit North Zone, The Thruster Box, Team Rogue Forge και NK Life Energizer.

Εάν θέλεις να λάβεις μέρος τότε δήλωσε συμμετοχή έως τις 14/01/2018 στο https://thextreme.me/sessions/44.