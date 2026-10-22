«Λιόλιος Gate»: 5 τύποι φιλάθλων που έχουν βγάλει ήδη πόρισμα

Αν υπάρχει κάτι στο οποίο ο Έλληνας φίλαθλος δεν χρειάζεται προθέρμανση, αυτό είναι η ανάλυση του παρασκηνίου. Μπορεί να μη θυμάται ποιος έβαλε το τελευταίο καλάθι στο προηγούμενο παιχνίδι, αλλά θυμάται με ακρίβεια δευτερολέπτου ένα σφύριγμα από τον Μάρτιο του 2017.

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Και τώρα που το ελληνικό μπάσκετ βρίσκεται στο επίκεντρο μιας από τις σοβαρότερες κρίσεις που έχει ζήσει ποτέ, με τις εξελίξεις γύρω από την ΕΟΚ και τον Βαγγέλη Λιόλιο να προκαλούν έντονες συζητήσεις, τα social media έχουν πάρει φωτιά, οι αναλύσεις διαδέχονται η μία την άλλη, τα πληκτρολόγια έχουν πάρει φωτιά και οι ειδικοί του καναπέ είναι έτοιμοι να παραδώσουν το πόρισμά τους πριν καν ολοκληρωθεί η έρευνα.

https://www.instagram.com/p/DewZgjhOk7L/

Ακολουθούν επτά χαρακτηριστικοί τύποι φιλάθλων που θα συναντήσεις αυτές τις ημέρες στο ελληνικό ίντερνετ και αν δεν αναγνωρίσεις τον εαυτό σου σε κάποιον, συγχαρητήρια. Πιθανότατα είσαι αυτός που αναγνωρίζουν όλοι οι υπόλοιποι.

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1. Ο ντετέκτιβ του Twitter που έχει πηγή μέσα από την πηγή

Έχει έναν φίλο που έχει έναν ξάδελφο, ο οποίος ξέρει κάποιον που δουλεύει κοντά σε κάποιον που, όπως λέει, γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα. Με τέτοιο δίκτυο πληροφοριών, το FBI (ελληνικό ή το αυθεντικό) μοιάζει με παρέα που ψάχνει Wi-Fi σε καφετέρια.

Δεν μπορεί, βέβαια, να σου πει περισσότερα. «Δεν είναι η ώρα να μιλήσουμε», γράφει, αφήνοντας υπονοούμενα που θα ζήλευε και το καλύτερο αστυνομικό θρίλερ.

Και όταν τον ρωτάς πού τα ξέρει όλα αυτά, η απάντηση είναι αφοπλιστική: «Εγώ ξέρω». Έγινε, Ίθαν Χαντ, το μήνυμα θα αυτοκαταστραφεί σε 5 δευτερόλεπτα.

2. Ο διαχειριστής του group chat που περίμενε αυτή τη μέρα

Η παρέα έχει 37 αδιάβαστα μηνύματα, τρία ηχητικά διάρκειας τεσσάρων λεπτών και μια συζήτηση που ξεκίνησε από το μπάσκετ και κατέληξε στο αν υπάρχει τελικά δικαιοσύνη σε αυτή τη χώρα.

Ο συγκεκριμένος τύπος δεν παρακολουθεί απλώς την επικαιρότητα. Τη μεταφέρει σε πραγματικό χρόνο στους φίλους του, με screenshots, συνδέσμους, memes και την απαραίτητη δόση ειρωνείας.

Δεν έχει σημασία αν η παρέα υποστηρίζει τρεις διαφορετικές ομάδες, μέχρι το βράδυ, όλοι θα έχουν τσακωθεί τουλάχιστον μία φορά και κάποιος θα έχει αποχωρήσει θεαματικά από το chat.

Μέχρι το επόμενο ντέρμπι, βέβαια, θα έχουν συμφιλιωθεί. Γιατί στην Ελλάδα μπορεί να διαφωνούμε για τα πάντα, αλλά το group chat είναι ισόβια δέσμευση.

3. Ο οπαδός που βλέπει παντού δικαίωση

Για τον συγκεκριμένο τύπο, το θέμα δεν είναι απλώς μια υπόθεση που πρέπει να διερευνηθεί, αλλά η στιγμή που περίμενε όλη του τη ζωή για να ανοίξει το κυτίο παραπόνων του.

Αδικία στο πρωτάθλημα; Check. Αμφισβητούμενο σφύριγμα σε ντέρμπι; Check. Ένα παιχνίδι που έχασε η ομάδα του πριν από τρεις σεζόν; Φυσικά και check.

Το γεγονός ότι κάθε υπόθεση χρειάζεται τα δικά της στοιχεία και τη δική της αξιολόγηση δεν τον απασχολεί ιδιαίτερα. Εκείνος έχει ήδη ανοίξει σαμπάνια στο μυαλό του και ετοιμάζει βίντεο με όλες τις επίμαχες φάσεις των τελευταίων δέκα ετών. Το μοντάζ θα είναι μεγαλύτερο από το Lord of the Rings. Όχι το κανονικό, το version με τα deleted scenes.

4. Ο δικηγόρος του καναπέ

Έχει μελετήσει τον Ποινικό Κώδικα, τη διαδικασία των συλλήψεων και τις διαφορές ανάμεσα σε καταγγελία, κατηγορία και καταδίκη. Τουλάχιστον έτσι ισχυρίζεται. Μέχρι χθες, η μεγαλύτερη νομική του εμπειρία ήταν να διαβάζει τους όρους χρήσης μιας συνδρομητικής πλατφόρμας χωρίς να πατήσει αποδοχή.

Σήμερα, όμως, αναλύει δικογραφίες, εξηγεί τι σημαίνει κάθε διαδικαστική εξέλιξη και μοιράζει νομικές συμβουλές δωρεάν κάτω από αναρτήσεις δημοσιογράφων.

Το καλό είναι ότι δεν χρεώνει την επίσκεψη. Το κακό είναι ότι δεν έχει πάντα δίκιο.

5. Ο ουδέτερος που όμως θέλει να συμμετάσχει

Δεν έχει αποφασίσει αν θα πάρει το μέρος κάποιου και, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν βιάζεται καθόλου. Παρακολουθεί τις εξελίξεις με την ηρεμία ανθρώπου που βλέπει μια σειρά με οκτώ σεζόν και μόλις έμαθε ότι έρχεται η μεγάλη ανατροπή.

Στο group chat στέλνει ένα «εγώ περιμένω να δω πού θα καταλήξει όλο αυτό» ή «σφαχτείτε εσείς» και μετά εξαφανίζεται για τρεις ώρες, μέχρι να επιστρέψει με δέκα screenshots και ένα meme, συνήθως χιουμοριστικό. Δεν θέλει να πάρει θέση, απλώς να ρίξει τη φιτιλιά του. Είναι και αυτό μια απόλαυση αν το σκεφτείς.

Μέχρι να μάθουμε τι πραγματικά ισχύει, ας θυμόμαστε πως άλλο είναι το χιούμορ, άλλο η πληροφορία και άλλο το συμπέρασμα.

Και, κυρίως, αν έχεις έναν φίλο που ανήκει σε τρεις από τις παραπάνω κατηγορίες ταυτόχρονα, μην τσακωθείς μαζί του. Στείλε του απλώς αυτό το άρθρο. Θα σου απαντήσει ότι ξέρει πολλά πράγματα από μέσα, από έναν φίλο του από το χωριό.