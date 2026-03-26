ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 28 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα
Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το Πάμε Στοίχημα της Allwyn.
Την τελευταία εβδομάδα, από τις 17 έως τις 23 Μαρτίου του 2026, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 28 εκατομμύρια ευρώ.
Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας, σε κατάστημα της Allwyn στο Σχηματάρι, επέλεξε τα στοιχήματα «Τελικό Αποτέλεσμα» και «Εύρος Γκολ 4-6» σε 10 αγώνες από το Champions League, την Championship, την πρώτη κατηγορία της Βραζιλίας, τη δεύτερη και την τρίτη κατηγορία της Ιταλίας και κέρδισε 30.062,72 ευρώ.
Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, το Σάββατο 21 Μαρτίου, στο Τρικάστ της 4ης ιπποδρομίας από το Newcastle, ένας νικητής κέρδισε 2.149 ευρώ.