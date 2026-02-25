Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Τζακ-ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης
Onsports Team 25 Φεβρουαρίου 2026, 07:41
BET

Τζακ-ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η κλήρωση της Τρίτης (24/08)

Τζακ ποτ σημειώθηκε στην πρώτη και στη δεύτερη κατηγορία της κλήρωσης του Τζόκερ της Τρίτης (24/2), που μοίραζε 2.300.000 ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η κληρωτίδα της κλήρωσης είναι οι εξής:

4, 15, 26, 30, 43, και αριθμός Τζόκερ το 9.

tzoker-1.jpg

Στην κλήρωση της Πέμπτης το ποσό που κληρώνεται στην πρώτη κατηγορία είναι 2,5 εκατ. ευρώ.

Οι παίκτες μπορούν να συμμετέχουν στην κλήρωση με δύο τρόπους. Είτε συμπληρώνοντας και καταθέτοντας το δελτίο τους στο πλησιέστερο κατάστημα Allwyn, είτε μπαίνοντας στο allwyn.gr, όπου μπορούν να καταθέσουν το δελτίο τους διαδικτυακά από όπου κι αν βρίσκονται.

Οι κληρώσεις του ΤΖΟΚΕΡ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00, ενώ η κατάθεση δελτίων ολοκληρώνεται στις 21:30.



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
EuroLeague: Ψάχνει αντίδραση στο Κάουνας ο Ολυμπιακός - Το πρόγραμμα της ημέρας
5 λεπτά πριν EuroLeague: Ψάχνει αντίδραση στο Κάουνας ο Ολυμπιακός - Το πρόγραμμα της ημέρας
STORIES
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ζαλγκίρις-Ολυμπιακός, Πανιώνιος-Παναθηναϊκός και Champions League
15 λεπτά πριν Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ζαλγκίρις-Ολυμπιακός, Πανιώνιος-Παναθηναϊκός και Champions League
NBA
NBA: Μπορούν και χωρίς Γιάννη οι Μπακς - Τα highlights και η βαθμολογία
23 λεπτά πριν NBA: Μπορούν και χωρίς Γιάννη οι Μπακς - Τα highlights και η βαθμολογία
AUTO MOTO
Το 2026 η Ferrari οφείλει να θυμηθεί ποια είναι
47 λεπτά πριν Το 2026 η Ferrari οφείλει να θυμηθεί ποια είναι
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved