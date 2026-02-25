CEV Challenge Cup, Πανιώνιος - Παναθηναϊκός: Ραντεβού με την ιστορία τα «φίνα κορίτσια»

Eurokinissi Sports

Οι «πράσινες» πήραν προβάδισμα πρόκρισης μετά το 3-1 στο Μετς και χρειάζονται μόλις δύο σετ για να «σφραγίσουν» το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης. Στον αντίποδα, οι «κυανέρυθρες» καλούνται να πετύχουν μια μεγάλη ανατροπή, καθώς για να πανηγυρίσουν εκείνες την πρόκριση θα πρέπει να επικρατήσουν με 3-0 ή 3-1 και στη συνέχεια να κατακτήσουν και το χρυσό σετ που θα ακολουθήσει.

Ο προπονητής του «τριφυλλιού», Αλεσάντρο Κιαπίνι, εμφανίστηκε προσγειωμένος ενόψει της ρεβάνς, τονίζοντας: «Ξέρουμε ότι η νίκη που πήραμε στον πρώτο ημιτελικό είναι σημαντική, αλλά δεν μετράει τόσο γι’ αυτό και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για το επόμενο παιχνίδι στην έδρα του Πανιωνίου. Σεβόμαστε τον αντίπαλό μας, ήταν πολύ δύσκολο το πρώτο ματς, γι’ αυτό και πρέπει να παλέψουμε και να προετοιμαστούμε σωστά τόσο ψυχολογικά όσο και τακτικά. Θα δοθεί σίγουρα μάχη».

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην αλλαγή προπονητή στην ομάδα της Νέας Σμύρνης: «Πληροφορήθηκα για την αλλαγή προπονητή, οπότε μπορεί να αντιμετωπίσουμε έναν διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού. Δεν υπάρχει χρόνος για μεγάλες αλλαγές, αλλά θεωρώ ότι ο νέος προπονητής θα κάνει κάποιες προσαρμογές. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και ευέλικτοι. Θα είναι σίγουρα ένας δύσκολος αγώνας και χρειάζεται αυτοπεποίθηση και καθαρό μυαλό για να διαχειριστούμε την κατάσταση».