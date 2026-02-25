EuroLeague: Ψάχνει αντίδραση στο Κάουνας ο Ολυμπιακός - Το πρόγραμμα της ημέρας

Οnsports Team

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ζαλγκίρις Κάουνας στη Λιθουανία, ενώ η πρωτοπόρος Φενέρμπαχτσε φαίνεται να έχει εύκολο έργο κόντρα στην Παρτίζαν.

Επιστροφή στην EuroLeague για τον Ολυμπιακό, ο οποίος καλείται να μαζέψει τα κομμάτια του μετά την ηχηρή «σφαλιάρα» στο Κύπελλο Ελλάδας, καθώς ηττήθηκε κατά κράτος από τον Παναθηναϊκό στον τελικό.

Οι «ερυθρόλευκοι» ταξίδεψαν στο Κάουνας της Λιθουανίας για να τεθούν αντιμέτωποι με τη Ζάλγκιρις (20:00, Novasports Prime), για την 29η αγωνιστική.

Στα αγωνιστικά, ο Γιώργος Μπαρτζώκας καλείται να διαχειριστεί δύο πάρα πολύ σημαντικές απουσίες, αφού δεν θα έχει στη διάθεσή του Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ. Ο πρώτος έχει ενοχλήσεις στη μέση του, ενώ ο δεύτερος έχει το κάταγμα σε δάχτυλο του χεριού του. Στο Κάουνας δεν ταξίδεψαν οι Λαρεντζάκης, Νετζήπογλου, οι οποίοι θα βρεθούν στην αποστολή της Εθνικής για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Από την άλλη, επιστρέφει ο Τζόζεφ.

Φενέρμπαχτσε - Παρτίζαν

Η Φενέρμπαχτσε (20-7) συνεχίζει την πορεία της στην κορυφή της βαθμολογίας, διατηρώντας προβάδισμα δύο νικών και δείχνοντας σταθερότητα σε όλες τις διοργανώσεις. Με εξαιρετική αγωνιστική συνέπεια και αυτοπεποίθηση μετά και την επιτυχία στο Κύπελλο, η τουρκική ομάδα θέλει να κάνει ακόμη ένα βήμα προς την εξασφάλιση του πλεονεκτήματος έδρας στα playoffs.

Η Παρτίζαν (9-19), αντίθετα, βρίσκεται χαμηλά στη βαθμολογία και παίζει ουσιαστικά τα τελευταία της χαρτιά για να μείνει ζωντανή στο κυνήγι της δεκάδας. Μακριά από την καλύτερη φετινή της εικόνα και με αστάθεια στην απόδοσή της, χρειάζεται υπέρβαση σε μια δύσκολη έδρα απέναντι στην πιο σταθερή ομάδα της διοργάνωσης.

Ερυθρός Αστέρας - Αναντολού Εφές

Ο Ερυθρός Αστέρας (16-12) δίνει κρίσιμο παιχνίδι στη μάχη για την παραμονή στην πρώτη δεκάδα. Με καλή αγωνιστική κατάσταση και θετικό μομέντουμ, οι Σέρβοι θέλουν να εκμεταλλευτούν την έδρα τους και να εδραιωθούν σε θέση play-in/playoffs.

Η Εφές (9-19) προσπαθεί να αλλάξει την εικόνα της μετά από μια σεζόν γεμάτη σκαμπανεβάσματα. Παρότι έχει δείξει σημάδια βελτίωσης, το αρνητικό ρεκόρ δεν αφήνει περιθώρια απωλειών. Το κίνητρο είναι υψηλό, καθώς κάθε παιχνίδι έχει πλέον χαρακτήρα «τελικού» στην προσπάθεια επιστροφής στη διεκδίκηση της δεκάδας.

Βίρτους Μπολόνια - Μπαρτσελόνα

Η Βίρτους (12-16) βρίσκεται σε οριακό σημείο, καθώς η πρόσφατη πτωτική της πορεία έχει δυσκολέψει σημαντικά την προσπάθεια για είσοδο στην πρώτη δεκάδα. Με περιορισμένα περιθώρια και ανάγκη για άμεση αντίδραση, το παιχνίδι στην έδρα της αποκτά χαρακτήρα επιβίωσης.

Η Μπαρτσελόνα (17-11) ταξιδεύει στην Ιταλία με στόχο να παραμείνει σταθερά εντός της πρώτης εξάδας και να διατηρήσει επαφή με τις υψηλές θέσεις. Παρά την πρόσφατη αποτυχία στο Κύπελλο, η συνολική της εικόνα στη EuroLeague παραμένει ισχυρή, γεγονός που της δίνει καθαρό βαθμολογικό και ψυχολογικό κίνητρο απέναντι σε μια ομάδα που «καίγεται» για τη νίκη.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας:

19.45: Φενέρμπαχτσε – Παρτίζαν, NovaSports 4

20.00: Ζάλγκιρις – Ολυμπιακός, NovaSports Prime

21.30: Ερυθρός Αστέρας – Αναντολού Εφές, NovaSports Start

21.30: Βίρτους Μπολόνια – Μπαρτσελόνα, NovaSports 5