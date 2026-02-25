NBA: Μπορούν και χωρίς Γιάννη οι Μπακς - Τα highlights και η βαθμολογία

Οι Μπακς βρήκαν λύσεις από την περιφέρειά τους και με αντεπίθεση στην τέταρτη περίοδο έκαμψαν την αντίσταση των Χιτ με 128-117, πετυχαίνοντας την τέταρτη νίκη τους στα τελευταία πέντε παιχνίδια, παρά τη συνεχιζόμενη απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τα «ελάφια» ήταν ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ, ο οποίος ισοφάρισε το φετινό του ρεκόρ με 32 πόντους. Καθοριστική ήταν και η συμβολή των Μπόμπι Πόρτις και Ράιαν Ρόλινς, που πρόσθεσαν από 21 πόντους, με τον δεύτερο να «σφραγίζει» το παιχνίδι με δύο συνεχόμενα καλάθια στο τελευταίο λεπτό.

Οι Σέλτικς έδειξαν χαρακτήρα, επικρατώντας των Σανς με 97-81, χάρη σε ένα εντυπωσιακό τρίτο δωδεκάλεπτο που έγειρε οριστικά την πλάστιγγα υπέρ τους.

Ο Ντέρικ Γουάιτ ηγήθηκε με 22 πόντους, ο Νιμίας Κουέτα έκανε νταμπλ-νταμπλ (14 πόντοι, 13 ριμπάουντ), ενώ οι Σέλτικς, παρά την απουσία του Τζέιλεν Μπράουν, «έτρεξαν» επιμέρους 30-11 στην τρίτη περίοδο, μετατρέποντας το 50-46 του ημιχρόνου σε παράσταση για έναν ρόλο. Η Βοστώνη μετρά πλέον τέσσερις σερί νίκες και εννέα στα τελευταία δέκα παιχνίδια.

Στη Νέα Ορλεάνη, ο Ζάιον Γουίλιαμσον πέτυχε 26 πόντους και ο Ντεζούντε Μάρεϊ επέστρεψε μετά από πολύμηνη απουσία, οδηγώντας τουςσε νίκη 113-109 επί των αποδεκατισμένων. Ο Γουίλιαμσον σημείωσε και το πρώτο του τρίποντο στη σεζόν, βάζοντας την υπογραφή του στο φινάλε.

Οι Χόρνετς συνέχισαν το εντυπωσιακό σερί τους εκτός έδρας, συντρίβοντας τους Μπουλς με 131-99. Ο Μπράντον Μίλερ είχε 23 πόντους και ο Κον Κνούπελ 21, με τους Χόρνετς να ευστοχούν σε 25 τρίποντα και να φτάνουν τις οκτώ συνεχόμενες εκτός έδρας νίκες – ρεκόρ στην ιστορία τους.

Στο Κλίβελαντ, οι Καβαλίερς «πάτησαν γκάζι» στο δεύτερο ημίχρονο και επιβλήθηκαν των Νικς με 109-94. Ο Ντόνοβαν Μίτσελ σημείωσε 23 πόντους και οι γηπεδούχοι περιόρισαν τη Νέα Υόρκη σε μόλις 11 πόντους στην τρίτη περίοδο.

Στην Ατλάντα, ο Τζόναθαν Κουμίνγκα έκανε εντυπωσιακό ντεμπούτο με 27 πόντους και οι Χοκς διέλυσαν τους Γουίζαρντς 119-98, σε ένα βράδυ με έντονη συγκινησιακή φόρτιση λόγω της επιστροφής του Τρέι Γιανγκ στην πόλη.

Οι Θάντερ, παρά τις σημαντικές απουσίες, πέρασαν από το Τορόντο με 116-107. Ο Κέισον Γουάλας ισοφάρισε το ρεκόρ καριέρας του με 27 πόντους, οδηγώντας την κορυφαία ομάδα της λίγκας σε ακόμη μία εκτός έδρας επιτυχία.

Οι Μάβερικς ξεπέρασαν τις δυσκολίες μετακίνησης λόγω χιονοθύελλας και επικράτησαν των Νετς με 123-114, με τον Μάρβιν Μπάγκλεϊ να σημειώνει 22 πόντους.

Τέλος, οι 76ερς, με τον Τζοέλ Εμπίντ να επιστρέφει δυναμικά (27 πόντοι) και τον Τάιρις Μάξεϊ να προσθέτει 32, συνέτριψαν τους Πέισερς 135-114, δείχνοντας τη δυναμική τους στην επίθεση.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο ΝΒΑ:

Πέισερς-Σίξερς 114-135

