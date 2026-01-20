Το Champions League και το Europa League επιστρέφουν με αμέτρητες αγορές από το Πάμε Στοίχημα

Οnsports Τeam

Εβδομάδα Κυπέλλων Ευρώπης είναι αυτή που διανύουμε. Η προτελευταία αγωνιστική της League Phase διεξάγεται σήμερα και αύριο στο Champions League και την Πέμπτη στο Europa League.

Κρίσιμα παιχνίδια δίνουν οι ελληνικές ομάδες. Ο Ολυμπιακός θέλει τη νίκη σήμερα (22:00) στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» κόντρα στη Λεβερκούζεν για να μείνει «ζωντανός» στη μάχη για την πρόκριση.

Την Πέμπτη, στις 19:45, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στο γήπεδο της Τούμπας την Μπέτις και στις 22:00 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στη Βουδαπέστη την Φερεντσβάρος. Θέλουν να πάρουν θετικά αποτελέσματα για να κάνουν ένα ακόμα βήμα για την πρόκριση.

Πολλά είναι τα Bet Builder Ready που προσφέρονται από το Πάμε Στοίχημα. Δείτε ορισμένες επιλογές για τα παιχνίδια του Champions League:

Ολυμπιακός-Λεβερκούζεν

Μ. Ταρέμι να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Ολυμπιακός να κερδίσει

Π. Σικ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Λεβερκούζεν να κερδίσει

Ολυμπιακός να κερδίσει, Οver 3,5 γκολ & Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες

Tότεναμ-Ντόρτμουντ

0-0 Ισοπαλία σε οποιοδήποτε ημίχρονο

Ρισάρλισον να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Τότεναμ να κερδίσει

Κ. Αντεγέμι να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Ντόρτμουντ να κερδίσει

Μαρσέιγ- Λίβερπουλ

Κ. Χάπκο να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Λίβερπουλ να κερδίσει

Α. Ισάκ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Λίβερπουλ να κερδίσει

Α. Γκουιρί να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Μαρσέιγ να κερδίσει

Euroleague: Διπλή αγωνιστική με «20 & Κάρφωσες»* για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό

Στη Euroleague έχουμε μία ακόμα «διαβολοβδομάδα» η οποία ξεκινάει με εντός έδρας αναμετρήσεις για τις ελληνικές ομάδες.

Σήμερα, στις 19:15, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Μακάμπι Τελ Αβίβ και στις 21:15, στο ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Μπασκόνια.

Ακολουθούν την Πέμπτη οι εκτός έδρας αγώνες του Ολυμπιακού (19:30) με την Αναντολού Εφές και του Παναθηναϊκού (21:05) με την Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Πρώτος πόντος στον αγώνα (δίποντο, τρίποντο ή ελεύθερη βολή)

Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες στο πρώτο λεπτό του αγώνα

Πρώτο σουτ παίκτη (εύστοχο ή άστοχο)

Πρώτος Σκόρερ Αγώνα

Οver/Under Eύστοχα τρίποντα

Over/Under Πόντοι/Ασίστ/Ριμπάουντ/Εύστοχα τρίποντα παικτών

