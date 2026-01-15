Ομάδες

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 28 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα
Onsports Team 15 Ιανουαρίου 2026, 17:44
ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 28 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το Πάμε Στοίχημα του ΟΠΑΠ.

Την τελευταία εβδομάδα, από τις 6 έως τις 12 Ιανουαρίου του 2026, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 28 εκατομμύρια ευρώ.

Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας, σε κατάστημα του ΟΠΑΠ στην Καλλιθέα, επέλεξε το στοίχημα «Ισοπαλία» σε 6 αγώνες από τη La Liga, τα Κύπελλα της Αγγλίας και της Γαλλίας και τη δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας και κέρδισε 122.936,20 ευρώ.

Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, την Τρίτη 6 Ιανουαρίου, στο Σκορ Πλασέ από το Fairview, ένας νικητής κέρδισε 2.002,98 ευρώ.



Ροή ειδήσεων

