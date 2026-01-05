Η διπλή αγωνιστική της Euroleague με «20 & Κάρφωσες*» από το Πάμε Στοίχημα

Οnsports Team

Στη Euroleague διεξάγεται διπλή αγωνιστική αυτή την εβδομάδα. Για την 20η αγωνιστική, αύριο, στις 19:45 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στην Τουρκία την Φενερμπαχτσέ και στις 21:15 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο.

Για την 21η αγωνιστική, την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, στις 21:15, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Βίρτους Μπολόνια, ενώ μια ημέρα αργότερα ο Ολυμπιακός παίζει με την Μπάγερν Μονάχου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (21:15).

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει για τους αγώνες των ελληνικών ομάδων αμέτρητες αγορές ανάμεσά τους και τις ακόλουθες:

Πρώτος Σκόρερ Αγώνα

Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες στο πρώτο λεπτό του αγώνα

Πρώτος πόντος στον αγώνα (δίποντο, τρίποντο ή ελεύθερη βολή)

Πρώτο σουτ παίκτη (εύστοχο ή άστοχο)

Οver /Under Eύστοχα τρίποντα

Over/Under Πόντοι/Ασίστ/Ριμπάουντ/Εύστοχα τρίποντα παικτών

Από το ποδοσφαιρικό πρόγραμμα, ξεχωρίζει το ντέρμπι της Premier League, με την Άρσεναλ να φιλοξενεί την Λίβερπουλ (Πέμπτη, 22:00) για την 21η αγωνιστική. Επίσης, η Μάντσεστερ Σίτι υποδέχεται την Μπράιτον, των Κωστούλα και Τζίμα (Τετάρτη, 21:30).

Στην Serie A, η πρωτοπόρος Ίντερ δοκιμάζεται στην έδρα της Πάρμα (Τετάρτη, 21:45), με τη Νάπολι να υποδέχεται την Βερόνα (Τετάρτη,19:30) και τη Μίλαν να φιλοξενεί την Τζένοα (Πέμπτη, 21:45).

