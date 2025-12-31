Οι μάχες σε Premier League και Euroleague με σούπερ promos* από το Πάμε Στοίχημα

Οnsports Team

Η δράση σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ συνεχίζεται στις γιορτές με σούπερ promos* από το Πάμε Στοίχημα.

Το ποδοσφαιρικό πρόγραμμα παραμένει πλούσιο και την Πρωτοχρονιά με πολλούς σημαντικούς αγώνες στην Αγγλία, καθώς και το ντέρμπι αιωνίων στην Euroleague που θα διεξαχθεί τη δεύτερη ημέρα του νέου έτους.

Την Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου, η Λίβερπουλ υποδέχεται τη Λιντς, η Μάντσεστερ Σίτι δοκιμάζεται στην έδρα της Σάντερλαντ, η Τότεναμ αγωνίζεται στην έδρα της Μπρέντφορντ, ενώ η Κρίσταλ Πάλας φιλοξενεί τη Φούλαμ, στα ματς που ολοκληρώνουν την 19η αγωνιστική της Premier League.

Mε το νέο Βet Lock* κλειδώνεις το στοίχημά σου και είσαι πιο κοντά στη νίκη

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει σε όλους τους αγώνες αμέτρητες αγορές και ενισχυμένες αποδόσεις, καθώς και τις προωθητικές ενέργειες «Στο Παρά 1»*, αλλά και τη νέα ενέργεια «Βet Lock»*.

Με το Bet Lock κλειδώvεις την επιλογή σου μέσω του opapstore app και φθάνεις πιο κοντά στη μεγάλη νίκη.

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός με «20 & Κάρφωσες»*

Στο μπάσκετ, όλα τα φώτα στρέφονται στο μεγάλο ντέρμπι μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, που θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ την Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου στις 21:15.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει την προωθητική ενέργεια «20 & Κάρφωσες»* και αμέτρητες αγορές, ανάμεσά τους και τις ακόλουθες:

Πρώτος Σκόρερ Αγώνα

Πρώτο σουτ παίκτη (εύστοχο ή άστοχο)

Πρώτο τρίποντο αγώνα/ομάδας (εύστοχο ή άστοχο)

Ομάδα που θα πετύχει την πρώτη εύστοχη βολή του αγώνα

Ομάδα με τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ