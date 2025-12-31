Ομάδες

Παναθηναϊκός: «Τρέλα» δίχως τέλος και νέο sold out – Κατάμεστο και με Αρμάνι το «T-Center»
INTIME SPORTS
Onsports team 31 Δεκεμβρίου 2025, 10:15
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Η… πράσινη «τρέλα» των sold out δεν έχει τέλος, με τον Παναθηναϊκό AKTOR να ανακοινώνει ότι εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια του αγώνα με την Αρμάνι Μιλάνο στις 6 Ιανουαρίου.

Οι φίλοι του «τριφυλλιού» συνεχίζουν να σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, μετατρέποντας κάθε εντός έδρας παιχνίδι της ομάδας του Εργκίν Αταμάν σε μια καυτή έδρα!

Τα sold out στο Telekom Center Athens αποτελούν πλέον… καθημερινότητα και λίγες ώρες πριν μας αποχαιρετήσει το 2025 ήρθε ακόμα ένα! Μολονότι ο Παναθηναϊκός κινείται σε ρυθμούς ντέρμπι, το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό έχει κλείσει εδώ και μήνες, γεγονός που οδήγησε το φίλαθλο κοινό να στραφεί στην επόμενη αναμέτρηση.

Αυτή είναι κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο στις 6 Ιανουαρίου, με την «πράσινη» ΠΑΕ να ενημερώνει ότι τα εισιτήρια και του συγκεκριμένου αγώνα «εξαφανίστηκαν» κι αυτά, επιβεβαιώνοντας, για ακόμη μία φορά, τη δυναμική του κόσμου των «πρασίνων».



