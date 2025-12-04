Ομάδες

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 116 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε τον Νοέμβριο
Onsports Team 04 Δεκεμβρίου 2025, 17:51
BET

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 116 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε τον Νοέμβριο

Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το Πάμε Στοίχημα του ΟΠΑΠ. Τον Νοέμβριο του 2025 οι παίκτες κέρδισαν περισσότερα από 116 εκατομμύρια ευρώ.

Την τελευταία εβδομάδα, από τις 25 Νοεμβρίου έως την 1η Δεκεμβρίου του 2025, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 28 εκατομμύρια ευρώ.

Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας, σε κατάστημα του ΟΠΑΠ στην Μύρινα Λήμνου, επέλεξε τα στοιχήματα «Τελικό Αποτέλεσμα», «Οver 2,5 γκολ», «Διπλή Ευκαιρία & Οver 1,5 γκολ» και «Διπλή Ευκαιρία & Under 4,5 γκολ» σε 8 αγώνες από την Bundesliga, τη La Liga, τη Serie A, την πρώτη κατηγορία της Ολλανδίας, τη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας, της Ολλανδίας και της Τουρκίας και κέρδισε 32.402,52 ευρώ.

Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, στο Τρικάστ της 8ης ιπποδρομίας από το Wolverhampton, ένας νικητής κέρδισε 1.355,30 ευρώ.



