Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Μαρτίνεθ: «Δύσκολα θα έρθει η νίκη εκεί, να κάνουμε το καλύτερο παιχνίδι μας»
Onsports Team 04 Δεκεμβρίου 2025, 17:39
EUROLEAGUE

Μαρτίνεθ: «Δύσκολα θα έρθει η νίκη εκεί, να κάνουμε το καλύτερο παιχνίδι μας»

Ο προπονητής της Βαλένθια έθεσε ως στόχο για την ομάδα του ενόψει του αγώνα στην έδρα του Παναθηναϊκού AKTOR, να είναι ανταγωνιστική σε όλη τη διάρκεια του ματς.

Σεβασμό απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR και δέος για την έδρα των «πράσινων», έδειξε στις δηλώσεις του ο Πέδρο Μαρτίνεθ. Ο προπονητής της Βαλένθια ξεκαθάρισε πως είναι δύσκολο να έρθει η νίκη για τους Ισπανούς στο Telekom Center Athens και έθεσε στόχο να είναι ανταγωνιστική η ομάδα του.

Αναλυτικά:

«Πέρα από τη νίκη, η οποία θα έρθει δύσκολα εκεί, ο στόχος είναι να προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερό μας παιχνίδι. Να έχουμε την καλύτερή μας απόδοση στο παρκέ, να έχουμε ένταση και να είμαστε ανταγωνιστικοί καθ’ όλη τη διάρκεια. Αυτός είναι ο στόχος.

Να προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε στην πράξη ό,τι κάνουμε καθημερινά στην προπόνηση. Να αποδείξουμε την αξία μας από το 1ο έως το 40ό λεπτό. Αν αυτό είναι αρκετό για να κερδίσουμε, τέλεια και αν δεν είναι αρκετό για να κερδίσουμε, θα μας βοηθήσει στο επόμενο παιχνίδι».

Για τα παράθυρα των Εθνικών ομάδων: «Αυτά τα παράθυρα, αυτά τα διαλείμματα, σίγουρα δεν είναι ιδανικά με την έννοια ότι διαταράσσουν λίγο τον ρυθμό όλων των ομάδων, των παικτών… Αλλά είναι αυτό που είναι.

Για παράδειγμα, ο Μοντέρο έφτασε χθες το βράδυ. Ο Ρίβερς έφτασε νωρίτερα, έπαιξε επίσης τη Δευτέρα, αλλά μπόρεσε να προπονηθεί την Τετάρτη επειδή ήταν πιο κοντά, στο Βέλγιο. Ο Μοντέρο όμως, εκτός του ότι έπαιξε το παιχνίδι αργότερα, ήταν τόσο μακριά και ουσιαστικά μπόρεσε να προπονηθεί μόνο την Τετάρτη. Την Πέμπτη ένιωθε λίγο χειρότερα εξαιτίας του jet lag».



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
AEK: Ο Νίκολιτς παρηγόρησε τον τραυματία Οντουμπάτζο – Όσα δεν κατέγραψαν οι κάμερες (video)
7 λεπτά πριν AEK: Ο Νίκολιτς παρηγόρησε τον τραυματία Οντουμπάτζο – Όσα δεν κατέγραψαν οι κάμερες (video)
EUROLEAGUE
Προκαλεί ερωτηματικά η απόφαση για αναβολή και όχι η διεξαγωγή κεκλεισμένων των θυρών
19 λεπτά πριν Προκαλεί ερωτηματικά η απόφαση για αναβολή και όχι η διεξαγωγή κεκλεισμένων των θυρών
EUROLEAGUE
Αναβλήθηκε το Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε λόγω της κακοκαιρίας
41 λεπτά πριν Αναβλήθηκε το Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε λόγω της κακοκαιρίας
EUROLEAGUE
Δ. Γιαννακόπουλος: «Δεν έχουν επενδύσει για να γίνονται παιχνίδια με φυσιολογικές συνθήκες»
50 λεπτά πριν Δ. Γιαννακόπουλος: «Δεν έχουν επενδύσει για να γίνονται παιχνίδια με φυσιολογικές συνθήκες»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved