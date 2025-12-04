Super League: Διοικητικό Συμβούλιο την Δευτέρα 8/12

Onsports Team

Θα οριστούν οι αναμετρήσεις μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, ενώ θα συζητηθούν θέματα που αφορούν τα πλέι οφ και τα πλέι άουτ.

Το διοικητικό συμβούλιο της Σούπερ Λίγκας θα συνεδριάσει τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025, στις 12:00 το μεσημέρι, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Μεταξύ των υπόλοιπων θεμάτων που θα απασχολήσουν το Δ.Σ., είναι ο ορισμός των αγώνων από τη 16η έως και την 26η ημέρα της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος.

Ακόμα, θα συζητηθούν θέματα για την κλήρωση των αγώνων πλέι οφ (θέσεις 1-4 και 5-8) και πλέι άουτ, ενώ θα συζητηθεί η ημερομηνία έναρξης του πρωταθλήματος για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Επίσης, θα συζητηθεί το περιεχόμενο και η διαδικασία άσκησης δικαιώματος αναβολής ενός αγώνα για τις ΠΑΕ που συμμετέχουν στις διοργανώσεις της UEFA και δεν το έχουν ήδη ασκήσει (Joker Right) μέχρι και τη λήξη της κανονικής διάρκειας του τρέχοντος πρωταθλήματος.

Το Δ.Σ. θα ορίσει τη σύγκληση τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συνεταιρισμού, ενώ θα γίνει η επιλογή της επίσημης μπάλας των επόμενων πρωταθλημάτων.