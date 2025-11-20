Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 21 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα
Onsports Team 20 Νοεμβρίου 2025, 20:00
BET

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 21 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το Πάμε Στοίχημα του ΟΠΑΠ. Την τελευταία εβδομάδα, από τις 11 έως τις 17 Νοεμβρίου 2025, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 21 εκατομμύρια ευρώ.

Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας, σε κατάστημα του ΟΠΑΠ στις Αχαρνές Αττικής, επέλεξε το στοίχημα «Συνολικά Γκολ Οver 3,5» σε 6 αγώνες από το Challenge Cup της Σκωτίας,  τη Νational League και το League Trophy της Αγγλίας και κέρδισε 46.848,50 ευρώ.

Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, στο Φορκάστ της 2ης ιπποδρομίας από το Laurel Park, ένας νικητής κέρδισε 3.741 ευρώ.



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
LIVE CHAT Παναθηναϊκός AKTOR – Ντουμπάι: Η «μάχη» του «τριφυλλιού» για τη 12η αγωνιστική
37 λεπτά πριν LIVE CHAT Παναθηναϊκός AKTOR – Ντουμπάι: Η «μάχη» του «τριφυλλιού» για τη 12η αγωνιστική
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR - Ντουμπάϊ: Οι δωδεκάδες του Telekom Center Athens
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός AKTOR - Ντουμπάϊ: Οι δωδεκάδες του Telekom Center Athens
CHAMPIONS LEAGUE
Ολυμπιακός: Θα ζητήσει αλλαγή από την UEFA για το Champions League – Ο Μπότης στη θέση του Πασχαλάκη
1 ώρα πριν Ολυμπιακός: Θα ζητήσει αλλαγή από την UEFA για το Champions League – Ο Μπότης στη θέση του Πασχαλάκη
BET
ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 21 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα
2 ώρες πριν ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 21 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved