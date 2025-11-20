ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 21 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

Onsports Team

Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το Πάμε Στοίχημα του ΟΠΑΠ. Την τελευταία εβδομάδα, από τις 11 έως τις 17 Νοεμβρίου 2025, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 21 εκατομμύρια ευρώ.

Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας, σε κατάστημα του ΟΠΑΠ στις Αχαρνές Αττικής, επέλεξε το στοίχημα «Συνολικά Γκολ Οver 3,5» σε 6 αγώνες από το Challenge Cup της Σκωτίας, τη Νational League και το League Trophy της Αγγλίας και κέρδισε 46.848,50 ευρώ.

Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, στο Φορκάστ της 2ης ιπποδρομίας από το Laurel Park, ένας νικητής κέρδισε 3.741 ευρώ.