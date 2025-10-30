Οnsports Τeam

Στη νέα εποχή για τον κλάδο των τυχερών παιγνίων που σηματοδοτεί η συνένωση της Allwyn με τον ΟΠΑΠ και τις νέες προοπτικές που δημιουργούνται, αναφέρονται σε πρόσφατες εκθέσεις τους οι οίκοι Fitch και Standard and Poor’s.

Όπως επισημαίνουν, η συνένωση αποτελεί ένα στρατηγικό βήμα που προωθεί την εξωστρέφεια και την πρόσβαση στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Μάλιστα, η διατήρηση της παρουσίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σε συνδυασμό με τα σχέδια για παράλληλη εισαγωγή σε διεθνές χρηματιστήριο, ενισχύει περαιτέρω τη διεθνή αναγνωρισιμότητα αλλά και την επενδυτική ελκυστικότητα του νέου σχήματος.

Θετικές αξιολογήσεις από διεθνείς οίκους για τον νέο κολοσσό των 16 δισ. ευρώ

Οι προοπτικές που αναδύονται από τη δημιουργία αυτού του παγκόσμιου κολοσσού με αποτίμηση 16 δις. ευρώ, έχουν αξιολογηθεί ως άκρως θετικές από κορυφαίους διεθνείς οίκους, όπως η Fitch Ratings και η Standard & Poor’s (S&P), οι οποίοι δίνουν ξεκάθαρη ψήφο εμπιστοσύνης στη στρατηγική αυτή κίνηση.

Η S&P χαρακτήρισε τη συνένωση ως «θετικό πιστωτικό γεγονός», επισημαίνοντας τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας του νέου σχήματος. Όπως αναφέρουν οι αναλυτές στην έκθεση της S & P, «ο συνδυασμός Allwyn - ΟΠΑΠ θα ήταν ωφέλιμος για την πιστοληπτική ικανότητα του Ομίλου, καθώς θα έδινε στην Allwyn πλήρη πρόσβαση στα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) και τις ταμειακές ροές του ΟΠΑΠ».

Από την πλευρά της, η Fitch Ratings διατήρησε την αξιολόγηση της Allwyn στο BB-, τοποθετώντας την σε θετική προοπτική (Rating Watch Positive), γεγονός που αντανακλά την αναμενόμενη βελτίωση του επιχειρηματικού προφίλ της εταιρείας. Σύμφωνα με τη Fitch, η αναλογική καθαρή μόχλευση της Allwyn αναμένεται να μειωθεί στο 3,7x έως το 2027, γεγονός που ενισχύει περαιτέρω την πιστοληπτική της ικανότητα. Ο οίκος προσθέτει δε ότι «αναμένουμε να αναβαθμίσουμε την αξιολόγηση κατά τουλάχιστον μία βαθμίδα σε “BB”, εάν η συναλλαγή ολοκληρωθεί με όρους που δεν διαφέρουν ουσιαστικά από αυτούς που παρουσιάστηκαν».

Σύμφωνα με τη Fitch, η εξαγορά της PrizePicks αυξάνει την έκθεση της Allwyn στην κυρίαρχη αγορά των ΗΠΑ και ενισχύει την κλίμακα και τη διαφοροποίηση των προϊόντων. Τα διαδικτυακά έσοδα αναμένεται να πλησιάσουν το ήμισυ του συνόλου του ομίλου μετά τη συναλλαγή. Επιπλέον ο οίκος επισημαίνει ότι περιορίζεται και το ρίσκο καθώς το 70%+ των εσόδων της Allwyn προήλθε το 2024 από τις λοταρίες, που θεωρούνται σταθερότερο τμήμα της αγοράς παιγνίων, λιγότερο ευάλωτο σε ρυθμιστικά και φορολογικά θέματα.

Πολλαπλά οφέλη για τους μετόχους, συνεργάτες και πελάτες του ΟΠΑΠ

Σύμφωνα με την παρουσίαση που έγινε από την διοικητική ομάδα της Allwyn και του ΟΠΑΠ σε αναλυτές, η επιχειρηματική συνένωση Allwyn – ΟΠΑΠ δημιουργεί έναν παγκόσμιο ηγέτη, με παρουσία σε περισσότερες από 15 αγορές και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο. Για τους μετόχους του ΟΠΑΠ, η συμφωνία προσφέρει πρόσβαση σε έναν όμιλο μεγαλύτερης κλίμακας, με αυξημένα έσοδα, κέρδη και αξία, ενώ διατηρείται ισχυρή μερισματική πολιτική με στόχο ελάχιστο μέρισμα €1/μετοχή από το 2026. Μάλιστα, η ενοποιημένη εταιρεία, με σημαντικά αναβαθμισμένη εταιρική αξία, θα είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα προς τους διεθνείς επενδυτές και τις διεθνείς αγορές για την Ελλάδα και την αναβάθμιση του ΧΑ σε καθεστώς ανεπτυγμένης αγοράς.

Παράλληλα, ο συνδυασμός Allwyn και ΟΠΑΠ θα ανοίξει τον δρόμο για μια αναβαθμισμένη εμπειρία για τους πελάτες, αξιοποιώντας νέα προϊόντα και καινοτομίες, χωρίς, ωστόσο, να αλλοιώνεται το DNA της εταιρείας, αφού η ταυτότητα και η ονομασία των δημοφιλών παιχνιδιών του ΟΠΑΠ (ΤΖΟΚΕΡ, ΛΟΤΤΟ, ΚΙΝΟ, ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ κ.ο.κ.) δεν αλλάζουν.

Οι συνεργάτες του δικτύου ΟΠΑΠ θα επωφεληθούν επίσης από τις σημαντικές επενδύσεις που σχεδιάζει να υλοποιήσει η Allwyn για την αναβάθμιση του δικτύου λιανικής με έμφαση τον εκσυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση.