ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 26 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα
Onsports team 23 Οκτωβρίου 2025, 18:29
BET

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 26 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το Πάμε Στοίχημα του ΟΠΑΠ.

Την τελευταία εβδομάδα, από τις 14 έως τις 20 Οκτωβρίου 2025, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 26 εκατομμύρια ευρώ.

Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας, σε κατάστημα του ΟΠΑΠ στην Κάρπαθο, επέλεξε τα στοιχήματα «Tελικό Αποτέλεσμα» και «Goal & Over 2,5» σε επτά αγώνες από την Premier League, την Bundesliga,τη La Liga, τη Ligue 1,την πρώτη κατηγορία της Νορβηγίας και του Bελγίου και κέρδισε 7.011,12 ευρώ.

Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, στο Φορκάστ της 9ης ιπποδρομίας από το Laurel Park, ένας νικητής κέρδισε 1.560 ευρώ.



